Lamine Yamal y la influencer Inés García, pillados de la mano en Grecia: ¿Se confirma su relación?

Después de semanas de rumores, parece que la relación entre Lamine Yamal y la influencer Inés García se confirma gracias a un vídeo que durante las últimas horas ha circulado por redes sociales. Las imágenes captadas en un paseo por una zona turística de Grecia muestran a la pareja caminando sin prisas, en un entorno distendido y alejado del foco habitual que rodea al joven futbolista del Barça. En el vídeo se les ve conversando y manteniendo contacto físico constante, especialmente a través de las manos entrelazadas, un gesto que ha sido clave para que los rumores hayan dado un paso más allá.

En cuanto al estilismo, Lamine Yamal optó por un conjunto informal compuesto por pantalón corto negro, polo azul marino con detalles en blanco, calcetines blancos, chanclas y gafas de sol. Inés García, por su parte, aparece con un body de estampado a cuadros en blanco y negro, también con gafas de sol, en un look veraniego acorde con el contexto del viaje.

La figura de Inés García ha ganado notoriedad en redes sociales en los últimos años. La creadora de contenido sevillana acumula una comunidad de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte publicaciones centradas en moda, lifestyle y recomendaciones de estilo. Su perfil se ha consolidado especialmente entre el público joven interesado en tendencias y estética digital.

Los rumores sobre una posible relación entre ambos comenzaron a finales del mes pasado, cuando fueron vistos en un restaurante de Sitges. A partir de ese momento, distintas apariciones en Barcelona y señales en redes sociales fueron alimentando la hipótesis de un acercamiento entre el futbolista y la influencer.

Este viaje a Grecia, sin embargo, ha sido interpretado por muchos seguidores como la confirmación más evidente hasta la fecha. La difusión del vídeo en redes sociales ha multiplicado las reacciones y ha colocado a ambos nombres entre las tendencias del día, especialmente por tratarse de una de las jóvenes promesas del fútbol europeo y una creadora de contenido con mucho futuro.