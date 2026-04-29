Carla Flila presenta su nuevo proyecto: "Les Dones surgió de crear una comunidad de mujeres para ayudarnos entre nosotras"

Madrid se ha convertido en el escenario del nacimiento de 'Les Dones', el proyecto más personal de Carla Flila. En una presentación celebrada en Picalagartos, la creadora de contenido ha dado el pistoletazo de salida a un movimiento que busca conectar la nutrición y la salud hormonal con un pilar fundamental: el apoyo emocional entre mujeres. Acompañada por expertos como el doctor Chantón y el toque culinario de Ofelia, Carla ha dejado claro que esto no es solo un evento puntual, sino el inicio de una comunidad real basada en la sororidad: "Surgió de crear una comunidad de mujeres para ayudarnos entre nosotras, crear una sinergia y apoyarnos".

La idea de 'Les Dones' nace de una herida propia transformada en motor. Carla no oculta que este proyecto es la respuesta a la soledad que sintió durante su infancia y adolescencia. "Me he sentido siempre muy sola de pequeña porque era diferente; también era lesbiana, y si no encajas dentro de lo que la gente considera como normal, te excluyen", confiesa con sinceridad. Aunque esa independencia forzada la ayudó a forjar su personalidad actual, su gran objetivo ahora es que ninguna de sus seguidoras tenga que pasar por lo mismo sin una red de seguridad: "Quiero crear algo para ellas. Lo veo en mi hermana y digo: quiero que el día de mañana tenga un lugar donde sentirse segura".

Lo más interesante de esta iniciativa es que rompe la barrera de la edad y los prejuicios sociales. Carla subraya que su proyecto no es exclusivo para adolescentes, ya que la soledad puede aparecer en cualquier etapa vital, ya sea por un cambio de ciudad o de trabajo. De hecho, el gran reto del evento fue animar a las asistentes a acudir sin compañía para romper el hielo. "Hay mucha gente que le cuesta venir sola, y así, cuando vienes sola, conoces a mucha más gente", explica sobre esta dinámica de apertura.

Con este paso, Carla Flila parece haber encontrado su verdadero propósito en Madrid. Más allá de los números y los likes, 'Les Dones' se posiciona como un refugio necesario dentro del complejo mundo de las redes sociales. "He encontrado mi propósito en mi vida y es que quiero ayudar a todas las mujeres que me siguen. Creo que dentro de las redes sociales hay muchas cosas, pero esto puede ser muy útil", concluye, demostrando que su influencia ahora tiene un objetivo mucho más humano y transformador.