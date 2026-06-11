Roro vuelve a presumir de su cambio físico y contesta a sus haters: "Nunca he estado tan fuerte""

Desde que se confirmó su combate contra Samy Rivers para La Velada del Año 6, Roro ha compartido con frecuencia parte de su proceso de entrenamiento. Durante los últimos meses, la influencer ha mostrado distintas sesiones de preparación física y boxeo, documentando una transformación que se ha hecho especialmente visible conforme se acerca la fecha del evento.

Hace unos días publicó un vídeo en el que enseñaba algunos de los cambios experimentados en su cuerpo. Las imágenes mostraban una musculatura más desarrollada y una definición física notablemente superior a la que había lucido anteriormente. Sin embargo, la publicación también generó críticas por parte de algunos usuarios.

Lejos de evitar la polémica, Roro ha decidido responder con una nueva publicación. En ella vuelve a mostrar su estado físico actual, destacando especialmente el desarrollo de sus brazos y espalda. Además, acompañó las imágenes con una reflexión sobre el trabajo realizado durante estos meses.

"Hacía mucho que no me veía tan rajada. He estado fuerte antes, pero nunca se me ha notado la espalda definida, ni la sombra del tríceps", explicó. La creadora aseguró sentirse satisfecha con los resultados obtenidos y destacó la rapidez con la que ha percibido la evolución de su preparación.

Parte de las críticas recientes han estado relacionadas con su viaje de entrenamiento a China, una experiencia que generó numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron esa estancia como una preparación excepcional que aumentaría las expectativas sobre su rendimiento en el combate.

Roro, sin embargo, ha querido rebajar esa narrativa. Según explicó, el viaje fue una oportunidad personal y deportiva que quiso aprovechar, pero no considera que la convierta automáticamente en favorita. "No voy aquí de que soy el guerrero del dragón", comentó con ironía. Aunque se mostró confiada en sus posibilidades de victoria frente a Samy Rivers, insistió en que el resultado dependerá del trabajo realizado durante estos meses y no del simbolismo que algunos seguidores han atribuido a su experiencia en China.

A pocas semanas del combate, la conversación alrededor de su preparación continúa creciendo. Mientras unos analizan cada avance físico y otros cuestionan su proceso, Roro parece haber encontrado una respuesta sencilla: seguir entrenando y dejar que el ring hable cuando llegue el momento.