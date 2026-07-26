TheGrefg, Plex, Roro y Marta Díaz ganan en una nueva eterna Velada del Año de Ibai

Un año más, La Velada del Año 6 ha arrasado por completo en las plataformas de streaming y redes sociales, reafirmándose como el mayor evento del entretenimiento digital. Esta edición marcaba un hito al retransmitirse por primera vez de forma simultánea en YouTube, Twitch y TikTok y, aunque no llegó a superar el pico récord de nueve millones de espectadores simultáneos alcanzado el año pasado, se tradujo en un auténtico éxito de convocatoria y repercusión global.

El multitudinario espectáculo volvió a fijar su sede en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, congregando a 80.000 personas en una jornada maratoniana que se alargó desde las 19:00 horas hasta pasadas las 03:30 de la madrugada. A pesar de la ausencia de la habitual alfombra roja —a la espera de ver si se publica el ya mítico vídeo repasando los outfits de los invitados—, la noche estuvo repleta de grandes alicientes: diez combates de infarto, un emotivo homenaje a Gaspi, el reto sorpresa de Willyrex a Auronplay, las apariciones estelares de figuras como Paulo Londra o Aitana y un apartado musical de lujo con las actuaciones en directo de Yandel, Bad Gyal o Juanes.

TheGreg ganó el main event a Illojuan que planto cara y Plex arraso con Fernanfloo apoyado por Aitana. También ganaron Roro, Marta Díaz y Edu Aguirre mientras que Viruzz casi acaba noqueado y tanto Fabiana Sevillano como Clers perdieron sus combates.

1. Fabiana Sevillano se derrumba tras perder contra La Parce

La tensión acumulada durante meses de preparación terminó estallando sobre el ring en uno de los momentos más emotivos de la jornada. A pesar de haber mostrado destellos de gran técnica y valentía en los primeros asaltos, Fabiana no pudo contener el empuje constante de La Parce, quien impuso un ritmo demoledor hasta hacerse con la victoria por decisión unánime. Al sonar la campana final, la creadora de contenido no pudo reprimir las lágrimas y rompió a llorar sobre la lona, reflejando el enorme desgaste físico y psicológico que supone afrontar un evento de esta magnitud ante miles de espectadores.

2. Clersss salió con Metrika pero fue arrasada por Natalia MX

En el segundo duelo de la noche en La Cartuja, la creadora de contenido de Tarragona no pudo certificar la victoria frente a Natalia MX. Tras una entrada espectacular a ritmo de su tema viral 'Flip Flap Flop' y acompañada por Metrika en directo, Clersss saltó al cuadrilátero con ganas de imponer su ritmo e intentar provocar a su rival. Sin embargo, la efectividad y contundencia de la streamer mexicana acabaron adueñándose del combate, convenciendo por completo a los cinco jueces internacionales, quienes le otorgaron el triunfo a Natalia MX por decisión unánime.

3. Edu Aguirre dedica su victoria a Cristiano Ronaldo

El periodista deportivo salió acompañado de Taburete llevó su pasión futbolística hasta las últimas consecuencias al salir con una copa del mundo antes de derrotar al argentino Gaston Edul. Tras imponerse a su rival en un combate Edu Aguirre hizo unas declaraciones en las que además de a su pareja quiso dedicarle el cinturón de campeón a su gran ídolo y amigo Cristiano Ronaldo, firmando una de las estampas más comentadas de la velada.

4. Marta Díaz vence y presenta a su hermana

La cuarta pelea de la noche dejó una actuación impecable y una de las puestas en escena más comentadas de la jornada en La Cartuja. Marta Díaz logró imponerse a Tatiana Kaer en un duelo de alta intensidad, pero el verdadero golpe de efecto se vivió en su camino hacia el cuadrilátero. Acompañada por su hermano AlphaSniper, la influencer sorprendió a todos con una tercera figura encapuchada que reveló su rostro en pleno face reveal: la hermana pequeña de los Díaz, mantenida en el anonimato hasta alcanzar la mayoría de edad y a punto de saltar a las redes. Tras certificar su victoria a los puntos, entre lágrimas de emoción, Marta compartió el triunfo celebrando el debut de su hermana.

5. Gero Arias derrota a Viruzz y casi consigue un KO

Acompañado en su entrada por Paulo Londra, Gero Arias firmó uno de los triunfos más contundentes y comentados de la velada. El creador argentino saltó al cuadrilátero a un ritmo demoledor y, ya en el primer asalto, conectó un derechazo salvaje que envió a Viruzz directamente a la lona, obligando al árbitro a realizar la cuenta de protección. Aunque el veterano español tiró de experiencia para recomponerse y tratar de equilibrar las acciones en los siguientes rounds, la potencia y el constante castigo de Arias no dieron tregua, asegurando una victoria inapelable por decisión unánime que acaba con el reinado del histórico peleador del evento.

6. Angie Velasco gana a Alondrissa

El sexto choque de la noche volvió a saldarse con protagonismo y triunfo argentino tras tres asaltos de altísima intensidad. Angie Velasco hizo un combate impecable sobre el cuadrilátero de La Cartuja frente a la puertorriqueña Alondrissa, marcando el ritmo desde el inicio y mostrándose superior durante la mayor parte de la contienda. Los jueces refrendaron el dominio de la creadora argentina con un rotundo 5-0 en las tarjetas, certificando una incontestable victoria por decisión unánime.

7. Lit Killah gana a Kidd Keo el combate con más flow

El duelo con más flow y rivalidad de la cartelera no defraudó a los amantes del género urbano. Lit Killah y Kidd Keo se vieron las caras en una contienda cargada de pique y respeto a partes iguales, donde el artista argentino supo imponer un ritmo de cobro constante y una movilidad en el ring que descolocó por completo al rapero español. Con intervenciones rápidas y una gran capacidad para esquivar los golpes más pesados de Keo, Lit Killah se acabó llevando el triunfo a los puntos de forma unánime.

8. Roro entra en dragón y acaba con Rivers

Tras la polémica previa por el casco que casi pone en peligro el choque, el cara a cara entre Roro y Rivers se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche. La creadora de contenido española firmó una de las entradas más espectaculares de la historia del evento con una puesta en escena ambientada en Juego de Tronos: apareció junto a un imponente dragón animatrónico que expulsaba humo, acompañada por Pablo vestido de guerrero y luciendo una capa que simulaba quemarse a su paso. Roro demostró una evolución física y técnica frente Rivers que le valió la victoria por decisión unánime de los jueces.

9. Plex acaba con Fernanfloo apoyado por Aitana

El evento principal de la noche puso el broche de oro a una jornada inolvidable con un choque de gigantes de la red. Plex arrancó el espectáculo con una imponente entrada tematizada a modo de emperador romano que concluyó con un auténtico beso de película con Aitana antes de subir al ring. Ya sobre el cuadrilátero, el creador español demostró el altísimo nivel alcanzado tras meses de preparación intensiva y logró imponerse por decisión de los jueces a un Fernanfloo que vendió cara su derrota hasta el último aliento pero no tuvo mucho que hacer. Arropado en todo momento desde la primera fila por la cantante, Plex terminó asegurando la victoria.

10. TheGrefg se impone a IlloJuan en un disputado 'main event'

El broche final a la velada regaló una de las peleas más reñidas y emotivas de toda la noche. Apoyado en una contundente fuerza física y un fondo admirable, TheGrefg logró hacerse con la victoria por decisión dividida (4-1) ante un IlloJuan que plantó cara firmemente y exhibió una enorme capacidad de resistencia durante todo el choque. Tras el veredicto, que provocó las lágrimas de Lola Índigo ante la derrota de su pareja, el creador malagueño se mostró profundamente orgulloso de su papel, agradeció el trabajo a todo su equipo y dejó uno de los momentos más virales del evento al darle un pico a TheGrefg y pedir a todo el estadio que le cantase el cumpleaños feliz a su madre. Por su parte, el vencedor prefirió cederle todo el protagonismo a su rival tras unas breves palabras de agradecimiento hacia el público.