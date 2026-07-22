¿Qué ha pasado con Rosalía en Argentina y por qué la están cancelando? La cantante pide perdón en redes

Un repost. Eso es todo lo que ha hecho falta para que Rosalía pase de agotar cuatro Movistar Arena a ser trending topic en Argentina. La misma artista que venía de convertir LUX en el disco más ambicioso de su carrera lleva ya un día entero en el ojo del huracán. Hasta ahora no ha hecho ninguna declaración pública sobre la polémica ni ha aclarado el sentido de la publicación que compartió. Y el reloj corre: las fechas porteñas empiezan en diez días.

Todo comenzó cuando sus seguidores descubrieron que había reposteado en TikTok un vídeo de Mia Khalifa festejando el campeonato de España. En el clip, Khalifa canta un fragmento de "La perla", tema del álbum LUX de la propia Rosalía. El detonante no fue el festejo. Fue la frase que acompañaba el vídeo: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas". En España, "perla" se usa para señalar a alguien conflictivo, caradura o poco fiable, y los usuarios argentinos lo leyeron como lo que parecía: un dardo directo a la Selección.

La letra, en realidad, no tiene nada que ver con el fútbol: Rosalía la escribió sobre su antigua relación con Rauw Alejandro. Y la artista no añadió ningún mensaje propio ni explicó por qué lo compartía, pero el simple gesto de darle al repost hizo que muchos entendieran que respaldaba el contenido de Khalifa. Contexto extra que no ayudó nada: Khalifa venía apoyando públicamente a España durante todo el Mundial y llegó a apostar un millón de dólares a la selección europea antes de la final.

De la indignación a la acción organizada pasaron horas. En redes aparecieron llamamientos a no asistir a los shows, peticiones para que la declaren "persona no grata" y publicaciones con instrucciones para tramitar la devolución de las entradas.

Aquí conviene bajar el hype con un dato: las reventas se están gestionando de forma particular y por ahora no hay ningún comunicado sobre reembolsos formales. Los canales oficiales siguen mostrando las cuatro fechas del Movistar Arena completamente agotadas.

Motomamis Arg, el club de fans argentino, publicó un comunicado en stories de Instagram. Reconocieron que entendían el enfado, la tristeza y la decepción de gran parte del público argentino, sobre todo por el vínculo de cariño que siempre hubo entre la artista y el país.

Historia en Instagram de Motomamis.arg | Instagram/Motomamis.arg

Pero se despegaron sin ambigüedad y recordaron que Motomamis Argentina es "una comunidad creada por fans para fans", que no forman parte del equipo de Rosalía y que no tienen ni voz ni conocimiento previo de lo que ella publica. Cerraron pidiendo frenar los ataques y el hostigamiento, y confiando en que la situación se resuelva desde el diálogo.

La respuesta de la artista ha sido de manual de control de daños, pero por la vía muda. Rosalía eliminó el repost de Mia Khalifa de su TikTok. Pero con la funa ya desbocada, la artista acabó dando la cara. Lo hizo en una historia de Instagram sobre fondo con la bandera argentina y con una explicación tan breve como poco solemne: "le di a compartir pq sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mia. Perdooooonnnnnn", rematado con tres emojis llorando. Su versión, por tanto, es que compartió el vídeo porque sonaba su canción y ni se fijó en el texto que lo acompañaba.

Historia de Instagram de Rosalía | Instagram/rosalia.vt

Los cuatro shows del LUX Tour 2026 en el Movistar Arena están fijados para agosto:

El sábado 1

El domingo 2

El martes 4

El jueves 6.

Las tres primeras fechas se agotaron en 45 minutos cuando salieron a la venta, y la cuarta se añadió por demanda. De ahí el tamaño del batacazo: no es una artista a la que Argentina le tuviera manía, es una a la que quería. La pregunta de la semana ya no es si va a llenar, porque las entradas están vendidas. Es qué se va a encontrar cuando salga al escenario el 1 de agosto.