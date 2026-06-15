Acusan a Manu Bahtidão de copiar el Lux Tour de Rosalía: el parecido entre ambos espectáculos desata la polémica

Durante los últimos días, se ha hablado mucho de una artista brasileña que podría estar plagiando el Lux Tour de Rosalía. El origen de la polémica está en una serie de vídeos que comparan actuaciones de Manu Bahtidão con algunos de los momentos más reconocibles del Lux Tour. Las imágenes muestran elementos visuales y coreográficos que, para muchos espectadores, resultan sorprendentemente familiares.

Entre las similitudes más comentadas se encuentran el uso de grandes alas durante determinados números, una escenografía con una disposición muy similar, efectos de confeti con plumas, determinadas transiciones escénicas e incluso algunos movimientos coreográficos que recuerdan a los ejecutados por Rosalía en su actual gira internacional.

También han llamado la atención algunos estilismos utilizados por la artista brasileña. Determinados atuendos, especialmente aquellos compuestos por monos ajustados y botas altas, han sido comparados con los diseños empleados por la cantante catalana durante varias fechas del tour. Aunque existen diferencias cromáticas y adaptaciones propias, muchos seguidores consideran que el conjunto visual presenta demasiados puntos en común como para atribuirlos únicamente a una coincidencia estética.

Por el momento, ni Rosalía ni su equipo han realizado declaraciones públicas sobre esta controversia. Tampoco Manu Bahtidão ha respondido oficialmente a las acusaciones que circulan en redes sociales.

El debate, sin embargo, trasciende el caso concreto de ambas artistas. En una industria globalizada, donde las referencias visuales viajan a gran velocidad y las tendencias se replican constantemente, las fronteras entre homenaje, influencia e imitación suelen ser objeto de discusión.

Lo cierto es que el Lux Tour ha conseguido construir una identidad escénica muy reconocible en apenas unos meses. Quizá por eso cualquier propuesta que se acerque demasiado a su imaginario visual sea inmediatamente identificada por el público. En esta ocasión, más allá de la ausencia de pronunciamientos oficiales, han sido precisamente los espectadores quienes han actuado como archivo colectivo de la cultura pop, comparando cada detalle y elevando una discusión nacida en internet hasta convertirla en una de las polémicas musicales del momento.