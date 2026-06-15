Ibai acaba con las teorías y deja claro que Bad Bunny no actuará en La Velada del Año 6

Desde que La Velada del Año se consolidó como uno de los mayores eventos de entretenimiento en habla hispana, cada edición ha estado acompañada de quinielas sobre los artistas invitados. Nombres nacionales e internacionales han pasado por el escenario del evento organizado por Ibai Llanos, elevando cada año las expectativas del público.

En esta ocasión, uno de los nombres que más fuerza había cobrado era el de Bad Bunny. Los rumores se apoyaban en varios factores. Por un lado, el artista puertorriqueño se encuentra inmerso en una gira internacional y, según su calendario, el día de La Velada del Año 6 no tiene ningún concierto programado. Además, hace unos días invitó a Ibai a compartir un momento durante uno de sus conciertos en Barcelona, donde el creador de contenido pronunció el ya icónico "Acho, PR es otra cosa". Para muchos seguidores, aquellas imágenes parecían una pista evidente.

Sin embargo, Ibai ha querido rebajar las expectativas durante uno de sus últimos directos. "Me encantaría que viniese Bad Bunny a La Velada. Sé que muchos estáis haciendo conspiraciones porque cuadra por fechas, pero lamentablemente no vendrá a La Velada ni a nada que no sea su tour", explicó el streamer.

Lejos de mostrarse indiferente ante la posibilidad, reconoció que él mismo habría deseado contar con una de las mayores estrellas de la música mundial. "Me encantaría que viniera, sí, pero no estoy en ese nivel. Lo siento", añadió con sinceridad.

Aunque el desmentido pone fin a una de las teorías más repetidas por los aficionados, Ibai también dejó una puerta abierta a la ilusión. Según confirmó, el anuncio oficial de los artistas que actuarán en La Velada del Año 6 llegará a lo largo de este mes, ya que todavía está esperando la confirmación definitiva de todos ellos.

Con Bad Bunny descartado, el misterio continúa. Y quizá esa sea una de las claves del fenómeno: incluso cuando una teoría cae, inmediatamente surge otra. Porque si algo ha aprendido el público de La Velada es que, hasta que Ibai enseña las cartas, cualquier apuesta parece posible.