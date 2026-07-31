El día más importante de Marta Díaz y cómo planeó la revelación del rostro de su hermana

Marta Díaz ha subido a su canal de YouTube un making of de casi una hora que recorre los tres días previos a su combate contra Tatiana Käer, el cuarto de la noche en La Velada del Año VI. El vídeo sigue dando conversación en X por motivos que ya no tienen nada que ver con el boxeo.

La entrada estaba inspirada en Las crónicas de Narnia. Marta lo explica en el vídeo: eligió la película por lo que cuenta sobre la unión familiar, "de la fuerza que tiene una familia cuando está unida", y de ahí salió la idea de un león geométrico gigante desde el que descender a la pasarela.

Quien lo construyó fue el equipo de Rafa, que aparece en el making of explicando el encargo original: "Marta nos dijo que quiero un león que parezca de cristal". Todo artesanal, sin plantilla previa. "No hay nada que no se haya hecho para ti, es único, no hay otro león igual", le dice a la influencer mientras lo ve por primera vez montado.

La estructura no era solo decorado. Dentro iba un técnico del equipo con pantallas y cámaras para controlar lo que pasaba fuera, sistemas de humo para simular el efecto hielo, control de iluminación y una plataforma desplegable para que Marta pudiera bajar. El ensayo con todo montado terminó pasadas las cuatro de la madrugada.

La sorpresa vino después. Junto a Marta salieron su hermano David Díaz, AlphaSniper97 (pionero del contenido de videojuegos en España y quien empezó todo para la familia) y una tercera figura cubierta con una capa. Era Laura Díaz, la hermana pequeña, cuyo rostro la familia había mantenido fuera de cámara durante años. Su perfil de Instagram, recién creado y con una sola publicación, superó los 200.000 seguidores en apenas unas horas y rozó el millón entre todas sus plataformas en menos de 48 horas, según explicó después su propio hermano.

Tras ganar el combate, Marta se lo dedicó desde el ring: "Ella es mi hermanita y espero de corazón que la tratéis también como se merece porque es un angelito".

Aquí está el asunto. Estos días circula por X un fragmento de audio en el que se oye a Laura repetir "el plano es a ella" y buena parte de las respuestas lo han leído como una escena de producción incómoda o como una prueba de que el face reveal era puro cálculo comercial.

El making of publicado por Marta permite ubicar ese momento. La frase aparece en el bloque del ensayo general en el Estadio de La Cartuja, la madrugada previa al combate. Puede verse como parte de los nervios propios de un ensayo importante. Claro que sacado de contexto, los usuarios en redes no han perdido la oportunidad de mostrar su discordancia.

Marta llegó al pesaje en tacones: "Aquí la gente viene muy en deportiva y yo me plantado mi tacón", dio 56,4 kilos sobre los 57 pactados y avisó en el cara a cara: "Os voy a demostrar que no voy a ser la decepción de la velada". En el ring, los jueces de España, Argentina, Colombia y Montenegro votaron por ella y solo el de México por Käer, dando una decisión dividida, 4-1, en un combate en el que la comunidad la daba favorita con un 59,5% de 152.000 votos.

El debut de Laura no ha sido unánime. Junto a los mensajes de bienvenida aparecieron críticas por el hecho de que su salto a redes estuviera condicionado por la popularidad de sus hermanos, con el término "influencer por herencia" circulando en los comentarios.

AlphaSniper97 respondió con un comunicado. Dijo entender la frustración de otros creadores que comparan su crecimiento con el de Laura, aunque considera injusta la comparación, y zanjó que su papel público en el proceso ha terminado: "seguiré desde las sombras". Marta y él pidieron a sus comunidades que se portaran bien con ella