Auron sigue con el corazón roto tras su ruptura con Sara Ismael

¿Cuánto tiempo se tarda realmente en superar un desamor? Para AuronPlay, el proceso se está haciendo cuesta arriba. Ya han pasado más de dos meses desde que se hizo pública su ruptura con Sara Ismael, y el creador de contenido catalán sigue sintiendo de lleno las secuelas emocionales del fin de su relación.

Tal es el impacto que "el viejito" admitió recientemente en su canal de Twitch que estuvo a punto de no asistir a la Velada del Año VI, el evento multitudinario organizado por Ibai Llanos. A pesar de sentir que tenía "el corazón completamente roto", finalmente sacó fuerzas y decidió acudir, algo que ahora considera que fue la mejor decisión:

"Tuve mis momentos de bajón y de subidón durante la noche, pero me vino genial salir y distraerme", comentó a sus seguidores.

El punto de inflexión de la noche llegó cuando Willyrex apareció en el escenario por sorpresa y lanzó un reto directo a Auron: subir al ring y verse las caras en un combate de boxeo para la próxima edición del evento.

Aunque en un principio parecía una locura, Auron reconoció que la propuesta le hizo reflexionar y que se lo está pensando seriamente. Eso sí, ya le ha dejado un aviso muy claro a Ibai Llanos para ir preparando las negociaciones: si quieren verle ponerse los guantes en la Velada VII, la cifra va a tener que ser astronómica, porque piensa cobrar "mucha pasta" por subirse al cuadrilátero.