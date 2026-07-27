Gastón Edul dice en stream que Edu Aguirre hizo trampas en su combate de la Velada

El tercer combate de La Velada del Año VI era el que más morbo tenía del cartel. Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, amigo de Cristiano y azote de Messi, contra Gastón Edul, el cronista de TyC Sports pegado al entorno de la Selección. España contra Argentina, una semana después de que La Roja levantara el Mundial 2026 a costa de la albiceleste. La victoria fue para Aguirre con un 4-1 por parte de los jueces.

En el análisis posterior, con Davo Xeneize (que estuvo en la esquina de Edul junto a La Cobra), Edul apuntó a que Aguirre había tirado su bucal a propósito para recuperar aire cuando estaba fundido. La versión que circula desde ese lado va más allá: sostienen que la recogida del protector se alargó bastante más de lo reglamentario (hablan de unos 30 segundos frente a los 10 que se dan) y lo leen como una jugada para ganar tiempo.

Conviene poner las cosas en su sitio, sin barrer para nadie. Que a Aguirre se le cayó el bucal más de una vez y obligó a parar el combate es un hecho. Que lo hiciera a propósito y que los segundos de más fueran premeditados ya es interpretación del entorno de Edul, no algo confirmado. Y hay un detalle que la propia comunidad no ha dejado pasar: durante buena parte de la pelea, el que cortaba el ritmo a base de abrazos era Edul.

Una parte del timeline español tiró del tópico del mal perder tras la final del Mundial con comentarios como que: "llevan una semana mala mala".

Pero lo más jugoso es que buena parte de las collejas salen de los propios comentarios del vídeo de Davo Xeneize, y no van precisamente contra el bucal, sino contra el estilo de Edul. Lo llamen "el Abrazón Edul", o se ríen diciendo "el abrazo del año". Mientras desde su esquina señalan la pérdida de tiempo del rival, media internet le recuerda que él se pasó el combate agarrado.

Edul, en persona, estuvo impecable. Agradeció al público, encajó la derrota y pidió revancha para La Velada 7, prometiendo un campamento sin cobertura de Mundial de por medio para llegar "más justo". La polémica, como suele pasar, vive más en el análisis y en los comentarios que en el propio protagonista. ¿Habrá segunda parte con el bucal bien sujeto?