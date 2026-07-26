Rivers entrena para La Velada imitando a Roro

No queda nada para la Velada del Año 6 y la cosa está que arde. Ahora, Samy Rivers ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que muestra su entrenamiento. Lo peculiar no es solo el montaje a lo película de Rocky, sino que ha aprovechado la ocasión para imitar algunos momentos del entrenamiento de su rival.

Y es que Roro se fue a entrenar con monjes tibetanos al máximo nivel, pero eso no significa que los métodos no estén al alcance de cualquiera. Así que el mensaje de Rivers es claro: va con todo a por el combate sin que importe lo que su rival haya conseguido.