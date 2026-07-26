Willyrex suelta la bomba y reta a Auronplay para La Velada del Año 7: "Lo veremos"

La Velada del Año 6 dejó varios momentos que no tuvieron nada que ver con los puñetazos, como el emotivo homenaje a Gaspi o las vibrantes actuaciones musicales.

Pero uno de los más inesperados llegó cuando Willyrex apareció por sorpresa en el escenario para lanzar un reto directo a Auronplay, perfilándose como el posible combate estrella de la próxima edición entre dos de las mayores leyendas de YouTube en España.

"Va a haber Velada del Año VII... Auronplay, nos vemos en La Velada del Año 7", pronunció Willyrex ante los gritos de los comentaristas y el público.

Tras la bomba, Javi Hoyos preguntó al streamer catalán sobre si aceptaría este combate y éste comentó que "ya veremos", pero que "puede ser un buen momento" para llevarlo a cabo.

Eso sí, Auronplay ya tenía otro rival en mente, pues el reto de Willyrex llegó apenas unos minutos después de que el propio streamer hubiera señalado a Juan Guarnizo como el rival con el que realmente le apetecería subir al ring. Sin embargo, la irrupción de Willyrex cambió por completo la conversación en redes sociales.

Aunque no existe una enemistad real entre ambos, este combate podría ser muy similar al que han protagonizado este año IlloJuan y TheGrefg. Y es que, durante años han compartido escena como dos de los creadores más influyentes del panorama hispanohablante, con estilos muy diferentes, pero siendo algunos de los rostros más reconocibles de la edad de oro del YouTube en España.