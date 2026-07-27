Gero Arias y Marta Díaz, ¿amor de una noche de boxeo de verano?

Gero Arias y Marta Díaz firmaron una noche memorable el pasado sábado. Ambos creadores de contenido no solo aceptaron el reto de subirse al cuadrilátero tras meses de entrenamiento extremo, sino que bajaron de él por la puerta grande. Tras unos combates intensos y disputados, las cartulinas de los jueces dictaminaron su victoria de forma unánime, coronándolos como los grandes triunfadores de la jornada con sus respectivos cinturones de campeones.

Sin embargo, el espectáculo no terminó sobre la lona. A medida que avanzaba la noche, el foco de atención se trasladó a las celebraciones posteriores y a la alfombra roja, donde varios asistentes y testigos aseguran que saltaron chispas entre ambos.

Aunque por el momento no existen imágenes explícitas en actitud cariñosa o romántica, la complicidad entre el argentino y la influencer española no pasó desapercibida para nadie. Ya durante la previa del evento se les pudo ver compartiendo confidencias, risas y miradas que no tardaron en encender las alarmas en redes sociales. Con la adrenalina de las victorias aún en alto y la posterior fiesta de celebración, los rumores sobre una posible química que va más allá de lo deportivo no han hecho más que empezar. ¿Tenemos nueva pareja a la vista?