El gesto de deportividad de Fabiana Sevillano con La Parce tras su combate en la Velada del Año

Con casi el 75% de los pronósticos apuntando hacia su nombre, Fabiana Sevillano no pudo estrenarse con victoria en La Velada del Año VI. La sevillana cayó en su casa por decisión dividida (3-2) ante la colombiana La Parce. Pero si por algo va a quedar esta pelea en el recuerdo de los parceritos y del público palaciego no es por el veredicto, sino por el abrazo que se dieron las combatientes tras la pelea.

Según se destapó en la presentación del cartel, el duelo en origen era entre Juan Guarnizo (expareja de La Parce) y Pablo Vera (expareja de Fabiana). Aquella pelea comenzó a moverse, Guarnizo terminó abandonando el proyecto… y la rivalidad no se disolvió: la heredaron ellas dos y la trasladaron al cuadrilátero.

Al poco tiempo de aceptar la pelea, La Parce reconoció públicamente que atravesaba un momento personal duro tras su ruptura y que, de depender solo de ella, no tendría cuerpo para pelear, aunque seguiría adelante por compromiso contractual. La respuesta de Fabiana fue una mezcla de empatía y cero intención de bajarse del barco. Su ya mítico "no mamita, yo me peleo" dejó claro que la pelea seguiría adelante.

El combate abrió La Velada del Año VI en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con Ibai Llanos arrancando la noche ante alrededor de cinco millones de espectadores en directo. Los combates femeninos se disputaron a tres asaltos de dos minutos, y este fue absolutamente parejo.

La Parce tomó la iniciativa desde el arranque, conectó más golpes y mostró un mejor ritmo. Fabiana, que llegaba tras siete meses de preparación y sin experiencia previa en el boxeo, peleó con el graderío entregado pero no logró darle la vuelta al marcador.

Durante el combate, La Parce bailó en varias ocasiones, llegando incluso a bajar la guardia para provocar a su oponente. Los comentarios que se están viendo en redes van en las dos direcciones: quienes aplauden la 'garra' de la colombiana y su victoria trabajada, y quienes leen ese 'bailecito' como una falta de deportividad y creen que Fabiana no supo castigar esos momentos muertos de su oponente.

La Parce se llevó la victoria con un 3-2. La Cartuja, que había recibido a la colombiana entre abucheos, encajó el veredicto con frialdad, consciente de que la moneda podía haber caído para cualquiera de las dos. Al escuchar el resultado, Fabiana rompió a llorar y se abrazó a su entrenador; La Parce también acabó entre lágrimas, en su caso de alegría.

Pese al resultado de la pelea, Fabiana Sevillano subió a sus redes un vídeo con La Parce sobre el que ha escrito "Ante todo respeto y deportividad": la sujeta por el hombro con cariño, sonríe a su lado y deja fuera del cuadro cualquier rastro de rivalidad. El pie de la publicación es igual de directo: "Eres una dura, parce".

La respuesta ha sido masiva. El vídeo se ha llenado de comentarios de apoyo a Fabiana, muchos destacando que saber perder también tiene su corona. Perdió el cinturón, sí. Pero en una noche montada sobre un beef de exparejas y pullas cruzadas, la palaciega cerró el círculo con la jugada más difícil de todas: quedarse sin la victoria y salir igualmente ganando en redes. ¿Contará eso para la revancha que ya piden los suyos?