¿Cuál ha sido la velada del año de Ibai más vista de todas?

La Velada del Año VI de Ibai Llanos volvió a petarlo este sábado 25 de julio en Sevilla. Pero entre tanto hype, la comunidad se hizo la pregunta de siempre: ¿ha sido la más vista de la historia? La respuesta corta es: no. La corona sigue siendo de La Velada del Año V, la de 2025. Y por goleada. Pero analicemos edición por edición a modo de top.

La quinta edición, también en La Cartuja, marcó un pico de 9.189.762 espectadores simultáneos en Twitch, según TwitchTracker (Streams Charts lo sube a 9,33 millones; los trackers no miden igual, así que quédate con que fueron más de nueve millones a la vez). Para que te hagas una idea: más del doble que el año anterior y a años luz del segundo directo más visto en la historia de Twitch. Un récord mundial que, doce meses después, sigue intacto.

Máximo número de espectadores en cada Velada | StreamCharts

La progresión da un poco de vértigo. Pero vayamos por partes:

La Velada del Año I: en 2021 en la Sala Apolo de Barcelona con 1,5 millones de pico.

de pico. La Velada del Año II: en 2022 saltó a 3,3 millones .

. La Velada del Año III: en 2023, en el Metropolitano, se puso seria de verdad. Twitch no daba abasto y capó el contador de Ibai en 3.449.999 espectadores . O sea, fueron más, pero la plataforma no fue capaz de contarlos.

. O sea, fueron más, pero la plataforma no fue capaz de contarlos. La Velada del Año IV: en 2024, en el Bernabéu, 4,34 millones .

. La Velada del Año V: en 2025, el pelotazo de los 9 millones.

La Velada del Año VI es la primera desde 2023 incapaz de batir el récord de Twitch. Se quedó en 2,08 millones de pico en la plataforma morada. Suena a bajón brutal, pero no lo es. Este año Ibai emitió a la vez en Twitch, YouTube y TikTok, y su público se repartió. De hecho, en YouTube firmó un récord personal de 5,08 millones, muy por encima de Twitch. Sumando plataformas, Streams Charts nos habla de unos 7,7 millones. La audiencia no se fue a ninguna parte, tan solo cambió de sitio.

Datos a parte, es conveniente mencionar que estas cifras siempre se quedarán cortas. Lo que mide un tracker no son personas: son cuentas o dispositivos conectados. Si en un salón hay una tele con el directo puesto y cinco personas viéndolo, para el contador eso es un espectador, no cinco. Multiplica eso por miles de casas, bares y grupos de amigos y te haces una idea del desfase.

A eso súmale las 80.000 personas que estaban físicamente en La Cartuja (que no cuentan en el streaming) y los miles que lo siguieron por los codirectos de otros creadores en vez de por el canal de Ibai. La audiencia real de una Velada es un sumatorio de streaming, gente en vivo, pantallas compartidas y codirectos. Los nueve millones de 2025 son el suelo, pero no el techo.

Así que sí: la más vista sigue siendo la V. Pero la de verdad, la de personas de carne y hueso pegadas a una pantalla o a un ring, no la sabe nadie con exactitud. Y muy probablemente sea una barbaridad todavía mayor. ¿Caerá el récord en la Velada del Año VII? Con Ibai, nunca se sabe.