TheGrefg y Willyrex boxean juntos: ¿habrá combate en la Velada del Año VII?

La relación personal de TheGrefg y Willyrex ha pasado por numerosos altos y bajos a lo largo de los años, pero hoy en día siguen siendo percibidos por la audiencia como una de esas duplas con una vieja rivalidad, dentro del sector del streaming. Aunque en los últimos meses han colaborado para hacer contenido en varias ocasiones, ahora TheGrefg ha decidido añadir más salsa al asunto con un entrenamiento de boxeo junto a él.

Este vídeo llega a pocos días de que TheGrefg deba combatir contra IlloJuan en la Velada del Año 6. Es por eso que Willyrex ha tenido que llevar una máscara de IlloJuan al principio del vídeo, para luego revelar su identidad y comenzar su primer entrenamiento de boxeo junto a TheGrefg. Mientras se preparaban para ello, TheGrefg se ha animado a preguntar a Willyrex cuáles son las probabilidades de que acabe participando en la Velada, y la respuesta de Willy ha dejado el futuro muy abierto: "La vida cambia mucho". Suficiente para que los fans de ambos mantengan sus esperanzas de verlos pelear.