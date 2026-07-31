La hermana de Plex se estrena como youtuber

Llevaba media vida saliendo en los vídeos de su hermano, así que el paso siguiente era cuestión de tiempo. Anix (Ana Alonso, la hermana pequeña de Plex) ya tiene canal propio de YouTube, y no ha elegido precisamente una semana tranquila para estrenarse: su primer vídeo salió a pocos días de que Daniel Alonso se subiera al ring de La Cartuja.

El canal se llama simplemente Anix, y el debut no es un vlog cualquiera de presentación. Es una idea con gancho: pasar un día siguiendo la rutina de entrenamiento que su hermano estaba haciendo para La Velada del Año VI. Desgraciadamente, el canal de Ana se encuentra desaparecido por el momento. Se desconocen los motivos, pero el video se publico hace apenas 5 días y canal y video contaban con cientos de miles de usuarios.

Es un debut inteligente: en lugar de presentarse a pelo, se cuelga del tema del que hablaba todo internet esa semana y usa a su hermano como reclamo sin que el vídeo sea suyo. En TikTok, hemos podido encontrar los cortes del vlog (el susto en el hielo, el primer entreno, la aparición de Plex) que llevan varios días circulando en la sección de Para Ti.

Al estreno se sumó otra pieza pesada de la familia. Aitana, pareja de Plex, compartió el enlace del canal en su canal de difusión de WhatsApp, esa vía que la cantante usa para hablar en directo con sus fans más fieles.

No es un detalle menor. Un enlace en ese canal no pasa por el algoritmo de nadie: llega como notificación directa al móvil de su base más activa, que se cuenta por cientos de miles. Para un canal que arranca de cero, es el mejor primer día posible.

Canal de Whatsapp de Aitana | Whatsapp/Aitana

Aunque el canal sea nuevo, ella no es una desconocida. Aparece en el contenido de Plex desde niña, tiene su propia comunidad en TikTok e Instagram (más de un millón de seguidores en la primera) y desde hace meses se mueve por alfombras rojas por su cuenta.

En los Army Awards 2026, en enero, atendió a Europa Press y dejó uno de los momentos más comentados del año en el fandom: cómo se enteró de que Aitana era su cuñada. No se lo contó su hermano, que estaba dando la vuelta al mundo, sino su madre. "Me ha dicho Dani que le gusta Aitana", le soltó una mañana. El resto lo fue completando como el resto del mundo, tirando de redes y de prensa rosa. Su veredicto sobre la cantante fue igual de directo: "una más" en la familia.

En ese mismo encuentro contó algo que explica bastante bien de dónde viene su relación con internet: los inicios de su hermano en YouTube no fueron fáciles, y ella vivió de cerca las críticas que le llegaban desde el instituto por lo que subía.

El estreno cayó, además, en pleno pico mediático familiar. El sábado 25, Plex se llevó la victoria ante Fernanfloo por decisión unánime (5-0) en el combate coestelar de La Velada del Año VI, mantuvo su invicto en el evento y remató la celebración saltando del ring para besar a Aitana, uno de los momentos más replicados de la noche.

Con ese caudal de atención alrededor, el reto de Anix es el de convertir la curiosidad por ser "la hermana de" en una audiencia propia. El primer vídeo es la carta de presentación; el segundo será el que diga si el canal tiene vida más allá del apellido.