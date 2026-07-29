Cristiano Ronaldo llamó a Ibai Llanos después de la Velada: "Me quedé 5 horas viéndolo"

Hay llamadas que te cambian el domingo. A Ibai Llanos le llegó la suya sobre las ocho de la tarde, apenas 24 horas después de bajar el telón de La Velada del Año VI en La Cartuja, y con el cuerpo todavía en modo resaca de producción.

El aviso lo dio Edu Aguirre. Un mensaje urgente pidiendo que le llamara ya. "Pensé que había pasado algo grave", contó después el propio Ibai en directo, entre risas. No había pasado nada grave. Al otro lado del teléfono del periodista de El Chiringuito estaba Cristiano Ronaldo.

El portugués no llamaba para saludar y colgar. Llamaba para hacer la crítica completa. "Espectacular el evento. Luces, artistas, combates... Me quedé cinco horas viéndolo", le soltó a Ibai, dejando claro que se había tragado la retransmisión entera desde el sofá.

De ahí, fue directo al combate que le tocaba de cerca: el de su amigo Edu Aguirre contra el argentino Gastón Edul. "¡Qué espectáculo! Enhorabuena, eres un crack", le dijo al vasco.

Ibai, ejerciendo de entrevistador incluso descalzo y en la cama, tiró del hilo: "¿habías visto sufrir a Edu ahí arriba?" La respuesta del Bicho fue tan escueta como sincera: "sufrió un poco"; dijo antes de cerrar la charla con un guiño al perdedor: el argentino le pareció duro y el show le encantó.

La escena tiene su gracia por el contexto. Ibai viene de montar el evento del año. Y el domingo lo estaba gastando en su casa, descansando tranquilamente cuando le cayó el mensaje. El mérito, según él mismo reconoció, es de Aguirre. El periodista lleva años siendo uno de los rostros más cercanos a Cristiano y a Georgina Rodríguez, y esa amistad es la que ha acabado metiendo a CR7 dentro del universo Velada sin pisar Sevilla.

La llamada llegó después de otro momento que ya había reventado las redes: Aguirre publicando imágenes celebrando con Cristiano en una piscina, los dos sujetando el cinturón de campeón de La Velada, y otra con Georgina en un jet privado.

La reacción de Ibai al verlas fue de auténtico cortocircuito. "¿Vosotros sois conscientes de que yo era un chaval que jugaba al League of Legends con Renekton?", se preguntaba en directo, antes de rematar con la frase que resume la semana: ya no quiere hacer nada más en su vida.

Y aquí viene el epílogo más random de todos. Nada más colgar el teléfono, Georgina Rodríguez comenzó a seguir a Ibai en Instagram. Cristiano, de momento, no. Cinco horas viendo el evento, una llamada personal para felicitarle y un "eres un crack"… pero el botón azul sigue sin pulsarse. Ibai espera. Y la comunidad, que no perdona una, ya está haciendo campaña.