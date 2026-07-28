Así fueron los outfits de La Velada del Año VI: Westcol revienta el ranking y deja a Ibai fuera del top 10

Hay tradiciones de La Velada del Año que ya pesan tanto como los combates. Una de ellas es el vídeo de: cuanto vale tu outfit. La sexta entrega, grabada entre bambalinas de La Cartuja el pasado 25 de julio, ya está publicada. Y el resultado es el de siempre: cifras que dan vértigo pegadas a cifras que dan risa. Si quieres quedarte solo con los atuendos más caros, puedes verlo en nuestro video.

El formato funciona gracias a que nadie sabe si el siguiente en aparecer va a soltar un reloj de cinco cifras o va a confesar que los pantalones son de rebajas. En una edición con diez combates, la más cargada hasta la fecha, el backstage era un desfile continuo de streamers, artistas y boxeadores mezclados en el mismo pasillo.

El número 1 no admite discusión. Westcol apareció con un total de 261.020 $, unos 229.000 € al cambio actual, y lo hizo sin despeinarse: 195.000 $ solo en cadenas y otros 60.000 en el reloj. El resto del outfit /zapatos, conjunto, bolso) apenas mueve la aguja al lado de eso.

Detrás se coloca RDJavi con 173.649 €, repartidos entre un reloj de 100.000 y una cadena de 70.000. El podio lo cierra Yandel con 83.040 €, de los cuales 80.000 son accesorios; la chaqueta de 1.750 € es casi calderilla en su lista.

Por debajo, el top 10 lo completan

Bad Gyal (49.840€)

Paconi (48.650€)

Pereira (60.110€)

Anas Andaloussi (34.060€)

Misho (16.550€)

Tiago PZK (11.900€)

Luzu (10.145€)

Un detalle a tener en cuenta es que el gráfico final coloca a Pereira en séptima posición pese a superar en cifra a los que tiene por encima. ¿El ranking oficial, tiene su propia errata? O quizás es una referencia a que no se fían de los datos que da el propio Pereira. Nada relevante, pero era conveniente mencionarlo para los más avispados.

Ranking Cuanto Vale tu Outfit de Ibai Llanos | YouTube/IbaiLlanos

Ibai se quedó en 3.467 € (camisa de 710, reloj de 900) y ni se acercó a la clasificación de su propio vídeo.

Menciones honoríficas

Quackity directamente no puso precio. Su desglose consistió en: una camisa de su padre, pantalones de su hermano, zapatos de su tío, gorra de su primo "Naiky" y gafas de su hermana "Rey Ban".

Erra no llegó a los 10 €. Camisa y pantalones del rastro, zapatillas de marcas apócrifas y unos accesorios que, según él, eran robados. Todo, obviamente, en clave de broma. Guanyar se presentó con una camiseta de 4,99 €, pantalón de 10, zapatillas de 50 y, por supuesto, vino sin la acreditación.

También pasaron por el pasillo Belén Esteban (1.170€, con un bolso de más de 1.000), Marta Díaz (a cuyo conjunto de 1.550 euros el vídeo le sumaba directamente "ganar una Velada"), Silithur con camisa y accesorios de Minecraft, y Orslok, que declaró 10.000 euros "si contamos el injerto de pelo en un futuro".

El vídeo ya está disponible en el canal de Ibai. Y el debate de siempre vuelve a estar servido: ¿quién ganó realmente, el que puso 261.020 dólares o el que fue con las chanclas?