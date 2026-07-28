OUTFITS
Así fueron los outfits de La Velada del Año VI: Westcol revienta el ranking y deja a Ibai fuera del top 10
Ibai Llanos ha publicado una nueva entrega de "¿Cuánto vale tu outfit?" desde el backstage de La Cartuja. El colombiano se lleva el primer puesto con 261.020 dólares y hay quien no llega ni a diez euros.
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Hay tradiciones de La Velada del Año que ya pesan tanto como los combates. Una de ellas es el vídeo de: cuanto vale tu outfit. La sexta entrega, grabada entre bambalinas de La Cartuja el pasado 25 de julio, ya está publicada. Y el resultado es el de siempre: cifras que dan vértigo pegadas a cifras que dan risa. Si quieres quedarte solo con los atuendos más caros, puedes verlo en nuestro video.
El formato funciona gracias a que nadie sabe si el siguiente en aparecer va a soltar un reloj de cinco cifras o va a confesar que los pantalones son de rebajas. En una edición con diez combates, la más cargada hasta la fecha, el backstage era un desfile continuo de streamers, artistas y boxeadores mezclados en el mismo pasillo.
El número 1 no admite discusión. Westcol apareció con un total de 261.020 $, unos 229.000 € al cambio actual, y lo hizo sin despeinarse: 195.000 $ solo en cadenas y otros 60.000 en el reloj. El resto del outfit /zapatos, conjunto, bolso) apenas mueve la aguja al lado de eso.
Detrás se coloca RDJavi con 173.649 €, repartidos entre un reloj de 100.000 y una cadena de 70.000. El podio lo cierra Yandel con 83.040 €, de los cuales 80.000 son accesorios; la chaqueta de 1.750 € es casi calderilla en su lista.
Por debajo, el top 10 lo completan
- Bad Gyal (49.840€)
- Paconi (48.650€)
- Pereira (60.110€)
- Anas Andaloussi (34.060€)
- Misho (16.550€)
- Tiago PZK (11.900€)
- Luzu (10.145€)
Un detalle a tener en cuenta es que el gráfico final coloca a Pereira en séptima posición pese a superar en cifra a los que tiene por encima. ¿El ranking oficial, tiene su propia errata? O quizás es una referencia a que no se fían de los datos que da el propio Pereira. Nada relevante, pero era conveniente mencionarlo para los más avispados.
Ibai se quedó en 3.467 € (camisa de 710, reloj de 900) y ni se acercó a la clasificación de su propio vídeo.
Menciones honoríficas
Quackity directamente no puso precio. Su desglose consistió en: una camisa de su padre, pantalones de su hermano, zapatos de su tío, gorra de su primo "Naiky" y gafas de su hermana "Rey Ban".
Erra no llegó a los 10 €. Camisa y pantalones del rastro, zapatillas de marcas apócrifas y unos accesorios que, según él, eran robados. Todo, obviamente, en clave de broma. Guanyar se presentó con una camiseta de 4,99 €, pantalón de 10, zapatillas de 50 y, por supuesto, vino sin la acreditación.
También pasaron por el pasillo Belén Esteban (1.170€, con un bolso de más de 1.000), Marta Díaz (a cuyo conjunto de 1.550 euros el vídeo le sumaba directamente "ganar una Velada"), Silithur con camisa y accesorios de Minecraft, y Orslok, que declaró 10.000 euros "si contamos el injerto de pelo en un futuro".
El vídeo ya está disponible en el canal de Ibai. Y el debate de siempre vuelve a estar servido: ¿quién ganó realmente, el que puso 261.020 dólares o el que fue con las chanclas?
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