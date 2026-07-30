Los números oficiales de La Velada del Año VI

Cinco días después de La Cartuja, Ibai Llanos se sentó en un just chatting titulado "Mi análisis de La Velada del Año VI" (ya resubido a su canal Ibai Extra) con un Excel abierto en pantalla y una intención muy concreta: cerrar el debate de las audiencias. Los datos, dice, salen de reuniones con Twitch, YouTube y TikTok, y los ha compartido en abierto para que las páginas de estadísticas y las recopilaciones de la comunidad dejen de arrastrar cifras que no son.

Los 9,19 millones de espectadores simultáneos de La Velada del Año V (la cifra que se publicó en todos los medios en 2025 y con la que se ha comparado la sexta edición durante toda la semana) han sido corregidos por Twitch. El pico oficial de aquella noche fue de 7.675.621. Ibai lo asume sin dramatizar: reconoce que el 9,2 "era bastante fake" y que, aun así, la cifra sigue siendo una animalada.

Con esa corrección, el marcador cambia de dueño. La sexta edición firmó 8,7 millones de pico, así que sí: es la más vista de la historia del evento, aunque el domingo la lectura general fuera justo la contraria.

No es la única cifra que Ibai pide corregir. El famoso récord de 3.449.999 de la tercera velada tampoco era real: fue el techo al que se quedó atascado el contador cuando la emisión se bugueó. Twitch le ha confirmado ahora que fueron 4 millones, lo que coloca a la V3 por encima de la V4 en pico, justo al revés de lo que figura en casi todas las fichas.

Los picos reales, edición por edición

Velada I: 1,5 M de pico, 1 M de media, 3,8 M de únicos

Velada II: 3,3 M de pico, 2,4 M de media, 8,7 M de únicos

Velada III: 4 M de pico (corregido), 2,8 M de media

Velada IV: 3,84 M de pico, ligeramente por debajo de la III

Velada V: 7.675.621 de pico, unos 6 M de media, 20 M de únicos

Velada VI: 8,7 M de pico, 6,1 M de media, 34 M de únicos

Ibai en su Stream | Twitch/Ibai

En directo, YouTube mostraba 5,2 millones; al cerrar la emisión, la plataforma corrigió al alza hasta 5,8. Es decir, se dejó por el camino unos 600.000 espectadores que sí estaban conectados. El resto del balance de YouTube es igual de bestia: 500.000 suscriptores nuevos en una noche, cerca de un millón de likes, 35 minutos de duración media de visualización y más de 61 millones de visitas en el vídeo del evento. La conclusión que saca Ibai sobre el reparto de plataformas es directa: Twitch "ha sido la gran perjudicada" del salto a YouTube.

En la quinta velada, solo un 6% de la audiencia la vio en televisión: más del 70% fue móvil, entre app de iOS (37%) y Android (35%). Este año, en YouTube, el 60% la ha visto en la tele. Los 8,7 millones son dispositivos, no personas. Si se aplicara la medición televisiva convencional, que calcula una media de dos o dos personas y media por aparato, la sexta velada habría rondado los 17 millones de espectadores. "Esto no es la tele, esto es internet", resume, consciente de que el formato es de juntarse: bares, plazas de pueblo y salones con doce colegas delante de la misma pantalla cuentan como un solo viewer.

Eso sí, se pone la mano en el fuego él mismo con la letra pequeña: la sexta edición ha jugado con la ventaja de emitirse a la vez en tres plataformas. "La multiplataforma da ventaja, a las cosas como son", admite.

Por países, la conclusión es la de siempre y él la repite encantado: "México manda". En la V3 fue el territorio que más vio el evento, con Chile por delante de Argentina por el efecto Shelao, mientras que la segunda velada era un producto mucho más español (31% España frente al 22% de México). Este año, dice, el crecimiento ha venido sobre todo de Argentina, aunque el reparto multiplataforma hace mucho más difícil medirlo.

La corrección, en todo caso, le deja un sabor raro. Ibai reconoce que rebajar el listón de la quinta edición "hasta me viene mal porque ha bajado", pero lo asume como el precio de tener por fin una referencia limpia con la que medir lo que venga: si la Velada VII quiere volver a batirse a sí misma, la cifra que hay que superar son 8,7 millones, no los 9,1 que llevaban un año circulando.

La velada sigue siendo el mayor evento del streaming en español por goleada, pero los números empiezan a sugerir que el crecimiento ya no viene de sumar espectadores nuevos, sino de repartir mejor a los ya presentes.