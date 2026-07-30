FRENTES ABIERTOS
Marta Díaz responde a Tatiana Kaer tras acusarla de hacer trampas en la Velada del Año 6
Marta Díaz ha respondido a Tatiana Kaer después de que esta señalase que había realizado movimientos ilegales durante su combate en la Velada del Año 6
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El combate entre Marta Díaz y Tatiana Kaer sigue dando mucho de lo que hablar, después de que Tatiana acusase a Marta de haber realizado movimientos durante la pelea que no están permitidos por las normas del boxeo. Marta Díaz ha decidido responder ampliamente a la polémica que se ha generado con este asunto.
Marta Díaz ha explicado que los jueces que evaluaron el combate tuvieron en cuenta todos sus movimientos, y que aun así la consideraron ganadora por cuatro a uno. Además, los comentaristas se sorprendieron al descubrir que su victoria no había sido una decisión unánime, ya que daban por ganadora a Marta.
Tras aclarar esta polémica, Marta Díaz ha mostrado su hartazgo con los ataques que ha estado recibiendo estos días, tanto por este tema como por lo que atañe a su hermana, Laura Díaz, y a su posible relación con Gero Arias.
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