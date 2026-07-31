AuronPlay defiende a Sara Ismael y revela que fue ella quien rompió con él

AuronPlay ha vuelto a sincerarse con su audiencia sobre los momentos más complejos tras su separación de Sara Ismael. La conversación surgió cuando un seguidor le preguntó si consideraba que su expareja estaba gestionando mejor el proceso, señalando las publicaciones recientes de ella en redes donde se la veía sonriente y disfrutando. Ante esto, el streamer fue contundente: las apariencias en redes sociales rara vez reflejan la realidad emocional de lo que ocurre en privado.

Sin rodeos, Auron admitió que él es probablemente quien peor lo está pasando, revelando abiertamente que la decisión de poner fin a la relación vino de parte de Sara. El creador de contenido no ha ocultado la huella emocional que esta etapa ha dejado en él; de hecho, tras su paso por La Velada confesó abiertamente ante sus seguidores que tenía "el corazón roto".

Actualmente, Auron está afrontando este proceso con acompañamiento profesional, apoyándose en su psicóloga para canalizar la situación y pasar página paulatinamente. Su objetivo, tal como compartió con naturalidad, es dejar atrás este capítulo doloroso y volver a conectar con el humor y la energía positiva que siempre han caracterizado sus emisiones.