Illojuan y Lola Índigo después de la Velada: viajecito por Japón

El streamer malagueño cerró La Velada del Año VI perdiendo el estelar contra TheGrefg por decisión dividida (4-1, solo el juez colombiano votó por él) y, según cuenta él mismo, apenas le dio tiempo a llegar a casa: hizo la maleta y se fue a Japón con su pareja, Lola Índigo.

IlloJuan ha vuelto a cámara con un vídeo grabado a pulso, paseando de noche por Osaka, sin ningún tipo de edición. Lo avisa en el primer minuto: va a ser un vlog raro, sin cortes, solo para charlar un rato. Y se pasa medio vídeo buscando dónde apoyar el móvil, quejándose de la humedad y esquivando gente.

"Estoy en Japón otra vez. Hemos vuelto dos años después", dice al principio, antes de contar que Lola está en el hotel fundida por el jet lag. La sensación que describe es de disociación pura: hace nada estaba en La Cartuja peleando delante de 80.000 personas y de repente está andando por una calle de Osaka. También cuenta que todos los dolores que no sintió durante la preparación le han entrado ahora de golpe, que ha rebotado unos cinco kilos desde el pesaje (tres el día siguiente, solo de comer) y que ni siquiera se ha visto su pelea: quiere verla en directo con su comunidad cuando vuelva.

IlloJuan quería dar las gracias, y de paso explicar algo que a él mismo le resulta raro: que perdió y se siente ganador. Lo dice sin épica y sin postureo. Sabía que había perdido (dice que le entraron demasiados golpes claros), pero terminó el combate contento. Y remata diciendo: "Hay muchas victorias que no están representadas con un cinturón".

De regalo, dos titulares para su comunidad: no descarta volver a pelear y tiene muchas ganas de volver a los directos y a los jueguitos, con el GTA 6 de noviembre marcado en rojo.

Por su parte, Lola Índigo subía a TikTok el otro lado del viaje: un vídeo desde Yoshi's Adventure, la atracción de Super Nintendo World en Universal Studios Japan, con el rótulo "nos tocó el Yoshi rosa" y música de Mario de fondo.

El clip lleva 2,8 millones de reproducciones, más de 452.000 me gusta y cerca de 1.600 comentarios que, como era de esperar, se han ido directos a lo mismo. El más votado, con 41.000 likes, es una pregunta que resume el ecosistema IlloJuan mejor que ningún análisis: "cómo coño has hecho que juan salga de casa". El segundo va por otro lado: "aprovéchalo que ya viene gta 6". Su comunidad lo tiene calado.

No es un viaje largo (Illojuan dice que no estará mucho tiempo fuera), pero después de cuatro meses de dieta, entrenamientos y un estadio entero coreando su nombre, la escena es la que es: dos personas disfrutando de Japón sin nada que demostrar a absolutamente nadie.