Clers muestra su evolución física antes de La Velada y lanza un importante mensaje: "Ojalá me hubiesen dicho antes que este cuerpo se consigue comiendo"

La preparación para La Velada del Año ha convertido a varios creadores de contenido en protagonistas de un proceso de transformación física visible en redes sociales. Entre ellos se encuentra Clers, que en las últimas semanas ha ido compartiendo distintos avances de su entrenamiento de cara al combate que disputará contra Natalia MX.

En su última publicación, la influencer mostró un cuerpo visiblemente más definido, fruto de meses de trabajo centrado en la fuerza, la resistencia y la disciplina alimentaria. Las imágenes del vídeo reflejan un cambio notable en su composición física, especialmente en la zona abdominal y en la musculatura de brazos y espalda, algo habitual en este tipo de preparaciones intensivas previas a competiciones de boxeo.

Sin embargo, más allá de la evolución física, el contenido ha sido interpretado a partir de la frase que acompaña la publicación: "Ojalá me hubiesen dicho antes que este cuerpo se consigue comiendo". Un mensaje que, en apariencia simple, ha generado debate entre sus seguidores por el modo en que sintetiza la relación entre alimentación, rendimiento y estética corporal.

La expresión ha sido leída por muchos usuarios como una reivindicación del papel de la nutrición en el cambio físico, especialmente en un contexto donde todavía persisten ideas asociadas a la restricción extrema como único camino hacia la definición muscular. En este sentido, la frase contrasta con una visión más contemporánea del entrenamiento, en la que la alimentación suficiente y planificada es clave para el desarrollo físico.

Al mismo tiempo, el mensaje también ha abierto una reflexión más amplia sobre la percepción del cuerpo en redes sociales, donde los procesos suelen mostrarse a través de resultados visibles, pero rara vez se explican en su totalidad. El énfasis en el "comer" introduce una idea que rompe con ciertos imaginarios tradicionales sobre la pérdida de peso o la transformación corporal rápida.

En el contexto de su preparación para La Velada, el caso de Clers ilustra cómo los discursos en torno al deporte y la estética corporal se entrelazan con la comunicación en redes sociales, donde una simple frase puede convertirse en el centro de la conversación tanto como la propia imagen que la acompaña.