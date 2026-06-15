El adiós a Gaspi: así reaccionaron Ibai, Rubius, Auron y otros streamers a la muerte del creador argentino

La triste noticia se conoció durante la tarde del domingo. Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi, viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El accidente dejó seis víctimas mortales, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, el realizador argentino Lucas Vignale y los pilotos de ambas aeronaves. Las autoridades brasileñas han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Gaspi se había convertido en una de las voces más reconocibles del humor en internet gracias a sus entrevistas callejeras, su estilo imprevisible y una personalidad que desbordaba autenticidad. Su popularidad trascendió Argentina y llegó a millones de espectadores de toda Hispanoamérica. En España, muchos lo descubrieron a raíz de su participación en La Velada del Año V, donde se enfrentó a Perxitaa y conquistó al público con su espontaneidad.

Precisamente Perxitaa fue uno de los primeros en reaccionar. "Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz, Gaspi", escribió el creador español, todavía impactado por la noticia. Ibai Llanos, organizador de La Velada, también expresó su tristeza a través de X: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos".

Por su parte, Rubius publicó uno de los mensajes más emotivos de la jornada: "Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo". AuronPlay optó por una reflexión breve en sus historias de Instagram: "Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos".

Más allá del número de seguidores o de los vídeos virales, las reacciones dibujan el retrato de alguien que había conseguido algo poco frecuente en un entorno tan competitivo como el de internet: generar admiración profesional y afecto genuino a partes iguales. Entre bromas absurdas, silencios incómodos y un talento especial para sorprender, Gaspi había construido una comunidad que hoy lo despide con incredulidad. A veces, la huella de una persona se mide menos por el tiempo que estuvo presente que por la cantidad de gente a la que consiguió arrancarle una sonrisa.