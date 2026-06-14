Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

El mundo de la música y la comunidad digital global se encuentran en estado de shock. El cantante estadounidense Oliver Tree y el popular youtuber argentino Gaspar Prim, conocido en redes como Gaspi, figuran en el manifiesto de vuelo de los dos helicópteros que colisionaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro. El trágico accidente, ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, se ha cobrado la vida de al menos seis personas.

Aunque fuentes de la investigación han confirmado a EFE la presencia de ambos en las listas de pasajeros, las autoridades locales han matizado que la confirmación oficial de las identidades tardará en completarse debido al estado carbonizado en el que se encontraron los cuerpos tras el impacto e incendio posterior de una de las aeronaves.

La noticia del accidente ha provocado un terremoto inmediato en las plataformas digitales, donde las redes sociales se han llenado de muestras de recuerdo, cariño y absoluta desolación por la pérdida del creador de contenido argentino. Compañeros de la industria de la talla de Ibai Llanos, TheGrefg, Rubius o Perxitaa, entre muchos otros rostros del streaming y la creación de contenido en España y Latinoamérica, han manifestado su dolor y asombro ante la tragedia, convirtiendo el nombre de Gaspi en tendencia mundial en cuestión de minutos.

En el manifiesto de vuelo también figuran los productores Lucas Vignale (argentino) y Lucas Brito Chaves (brasileño), habituales colaboradores en los proyectos del canal de Gaspi.

Por su parte, el sector musical asimila con incredulidad el fallecimiento de Oliver Tree. El inclasificable artista de 32 años, intérprete de éxitos globales como 'Life Goes On' o 'Miss You', se encontraba en Brasil en el marco de su gira internacional tras ofrecer un multitudinario concierto en São Paulo hace apenas una semana. De hecho, este mismo fin de semana había compartido un vídeo en Instagram junto al influencer local Thiago Alcântara luciendo la camiseta de la selección brasileña.

La tragedia trunca además sus planes a corto plazo en Europa, donde el artista —que acumula más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify— tenía previsto arrancar su tramo europeo el 1 de julio en Lisboa, con paradas obligadas en Madrid y Barcelona antes de poner rumbo a Italia.

Detalles del siniestro en investigación

Según ha detallado el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, en el primer helicóptero viajaban el piloto y cuatro pasajeros, mientras que en el segundo aparato se localizó a la sexta víctima mortal. Tras la colisión, una de las aeronaves se desplomó sobre un aparcamiento privado, provocando un devastador incendio que destruyó una veintena de vehículos eléctricos.

A pesar de que ambos pilotos contaban con una dilatada experiencia como instructores de aviación, las causas exactas del choque están siendo ya analizadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña, que ya cuenta con las grabaciones de las múltiples cámaras de seguridad de la zona.