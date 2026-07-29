Romeo Santos y Prince Royce conquistan el Metropolitano en una noche histórica para la bachata en Madrid

Noche de época para la música latina en la capital. El Estadio Riyadh Air Metropolitano rozó el lleno absoluto ante más de 55.000 espectadores que se dieron cita para presenciar un hito sin precedentes: la reunión sobre el escenario de Romeo Santos y Prince Royce, los dos grandes titanes de la bachata a nivel mundial.

El espectáculo, enmarcado dentro del tour presentación de su esperado álbum colaborativo Better Late Than Ever, se convirtió en un viaje de alto voltaje por el presente y el pasado de ambos artistas. Prince Royce desató la euforia colectiva rescatando himnos generacionales como Darte un beso y Corazón sin cara, mientras que Romeo Santos terminó de encender el templo rojiblanco al compás de incontables éxitos en solitario como Propuesta indecente, Eres mía o Sobredosis, intercalados con varios guiños a la era dorada de Aventura.

Uno de los clímax de la noche llegó en pleno ecuador del show con la interpretación de Dardos. El primer sencillo de su disco conjunto —que ya escala puestos en los charts globales desde su estreno— demostró sobre el directo la química impecable que existe entre ambas voces.

La contundente respuesta del público madrileño ratifica el éxito del tramo europeo de Better Late Than Ever, consolidando el impacto global del género y elevando a Santos y Royce a la categoría de embajadores definitivos del sonido tropical.

Últimas paradas del tour en España: A Coruña (30 de julio), Tenerife (1 de agosto), Santander (2 de agosto).