El fenómeno Bad Bunny rompe récords y redibuja el mapa de la industria musical global

El récord de la gira mundial de Bad Bunny subraya tanto el creciente poder de los mercados globales de giras como el auge de la música latina, según declaró Leila Cobo, codirectora de contenidos de Billboard y veterana experta en música latina.

El astro puertorriqueño cerró su gira "DeBi TiRAR MaS FOToS" el miércoles (22 de julio) en Bruselas. Incluso sin fechas en Estados Unidos, la gira elevó la recaudación total de su carrera en conciertos por encima de los 1.000 millones de dólares, según Billboard Boxscore, lo que lo convierte en el primer artista latino en superar esa cifra cantando exclusivamente en español. Billboard también señala que es la gira con mayor recaudación de la historia sin pasar por Estados Unidos.

"El mundo como un escenario global de giras ha explotado definitivamente en los últimos cinco o seis años", afirmó Cobo, quien lleva 25 años cubriendo la industria de la música latina para Billboard. "No creo que EE. UU. vaya a desaparecer, pero esto ofrece a los artistas más posibilidades".

La música en español es el mercado regional que más rápido crece, según Cobo. "La música en inglés sigue siendo la fuerza dominante, pero cada año lo es un poco menos", añadió.

El informe del año pasado de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) mostró que los ingresos de la música grabada en América Latina crecieron un 17,1 % en 2025, lo que supone el decimosexto año consecutivo de crecimiento en la región.

"Antes solía ser solo pop: artistas como Ricky Martin, Marc Anthony, etcétera", explicó Cobo. "Ahora encuentras artistas de todos los géneros, incluida la música mexicana, que sigue sonando muy marcadamente mexicana".

Con los éxitos en español triunfando en todo el mundo, Cobo señaló que triunfar en Estados Unidos ya no es "indispensable" para el éxito de los músicos.

Aun así, calificó a Bad Bunny como un caso excepcional: a pesar de no haber hecho giras previas por Australia o Asia, ni por muchos países europeos, sus actuaciones fueron de un éxito abrumador constante entre los fans.

"Eso es muy poco habitual para un artista latino que actúa únicamente en español", afirmó. "Creo que es algo único y tal vez la primera vez que ocurre a esta escala".