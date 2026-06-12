Camela reflota el Titanic en su nuevo disco: así es Titánicos, el álbum cuya portada ya es carne de meme

Lejos de optar por una imagen sobria o convencional, Ángeles Muñoz y Dioni Martín han decidido presentar su nuevo trabajo recreando uno de los momentos más reconocibles de la historia del cine. En la portada de Titánicos, ambos aparecen a bordo de un gran transatlántico emulando la célebre escena protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic, una propuesta visual que ha despertado una inmediata oleada de comentarios en internet.

No es la primera vez que Camela convierte sus referencias cinematográficas en parte de su identidad artística. En trabajos anteriores ya rindieron homenaje a Piratas del Caribe, se vistieron con la estética de Grease, jugaron con el imaginario de Star Wars e incluso incorporaron guiños a Los Simpson. La diferencia es que, en esta ocasión, la recreación del clásico de James Cameron ha provocado una auténtica explosión de memes en redes sociales, donde numerosos usuarios han celebrado el carácter desenfadado y autoconsciente del dúo.

Más allá del impacto visual, Titánicos supondrá el vigésimo álbum de estudio del grupo y verá la luz el próximo 6 de noviembre en plataformas digitales y formatos físicos. El disco incluirá dos canciones ya conocidas por el público: Nunca te he olvidado, centrada en esos amores imposibles de borrar con el paso del tiempo, y Tu mirada, un tema marcado por el romanticismo que ha servido como adelanto de esta nueva etapa.

El lanzamiento llega, además, en un momento especialmente simbólico para la formación. Hace apenas unas semanas, Ángeles y Dioni recibieron la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el reconocimiento más importante de toda su trayectoria, otorgado por el Ministerio de Cultura y entregado por los Reyes de España.

Mientras continúan inmersos en una gira que suma más de 70 fechas confirmadas durante 2026, Camela vuelve a demostrar que su principal fortaleza sigue siendo la misma que los convirtió en un fenómeno popular en los años noventa: una personalidad inconfundible y una ausencia total de complejos. Quizá por eso una portada que en otras manos habría resultado imposible funciona tan bien en las suyas. Porque pocos artistas pueden convertirse en meme y homenaje al mismo tiempo sin perder ni un ápice de autenticidad.