Un panda gigante da a luz a su cuarto cachorro en Corea del Sur

El zoológico de Everland, situado en la localidad de Yongin, se ha convertido una vez más en el epicentro de la expectación internacional tras confirmar el nacimiento de la cuarta cría de panda gigante en territorio surcoreano. La madre, la ya experimentada Ai Bao, dio a luz a un pequeño cachorro de 171 gramos a las 10:53 de la mañana (hora local) tras un trabajo de parto que se prolongó durante apenas dos horas. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud bajo la estricta y constante supervisión del equipo de veterinarios del parque, que monitoriza los primeros y cruciales días de vida del animal.

Este nuevo nacimiento supone un hito científico y un motivo de orgullo para el país, ya que representa el tercer éxito consecutivo de reproducción natural de pandas gigantes en Corea del Sur. La dinastía de esta pareja de pandas comenzó en 2020 con el histórico nacimiento de Fu Bao, la primera de la familia que cautivó los corazones de millones de ciudadanos antes de su posterior traslado a China. La racha de éxitos continuó en el verano de 2023 con la llegada de las gemelas Rui Bao y Hui Bao, cuya evolución y travesuras en el zoológico siguen sumando millones de visualizaciones en redes sociales.

La historia de esta célebre familia de pandas se remonta a 2016, año en el que Ai Bao y el macho Le Bao aterrizaron en Corea del Sur procedentes de la provincia china de Sichuan. Su llegada se materializó bajo una fórmula de préstamo de 15 años, un acuerdo de cooperación bilateral de alto nivel sellado durante la cumbre presidencial de 2014 entre ambos países. Este tipo de iniciativas, enmarcadas dentro de la conocida "diplomacia de los pandas" de China, no solo busca estrechar lazos políticos, sino también fomentar la investigación conjunta y la supervivencia de una especie que, gracias a estos esfuerzos de conservación internacionales, ha logrado alejarse del peligro crítico de extinción.