Gatita rescatada viva 23 días después de los terremotos en Venezuela

Una gatita doméstica se ha reencontrado con sus dueños tras sobrevivir 23 días atrapada bajo los escombros del terremoto en Venezuela.

Las imágenes muestran a los bomberos poniendo a salvo a la felina, llamada Luli, en la ciudad costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas del país.

Luli fue hallada con vida milagrosamente a pesar de haber pasado más de tres semanas atrapada entre los restos del derrumbe.

Dos temblores consecutivos sacudieron Venezuela poco después de las 18:00 horas (hora local) del pasado 24 de junio. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró un primer sismo de magnitud 7,2, seguido menos de un minuto después por uno aún más fuerte de 7,5.

Las autoridades venezolanas señalaron que unas 5.000 personas murieron y casi 17.000 resultaron heridas. Los edificios se derrumbaron por toda la capital, donde los rescatistas buscaron entre los escombros mientras se escuchaba a personas atrapadas pidiendo ayuda.