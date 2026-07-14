El aterrador momento en que un enorme bisonte lanza a un abuelo a más de dos metros de altura por los aires

Un paseo nocturno en familia estuvo a punto de terminar en tragedia el pasado viernes 10 de julio en el camping de Bridge Bay, en el Parque Nacional de Yellowstone. Carl Isom-McDaniel, un hombre de 65 años originario de Washington, fue embestido y lanzado más de dos metros por el aire por un bisonte macho de casi una tonelada, sufriendo una fractura grave de fémur.

El incidente se desencadenó cuando el animal, que descansaba plácidamente a unos cien metros de la víctima, se alteró repentinamente al escuchar la bocina de una camioneta que intentaba ahuyentarlo. Al ver que el imponente mamífero se levantaba agitado y se dirigía hacia ellos, Carl ordenó a su nieto de 13 años que corriera en dirección opuesta para ponerlo a salvo, atrayendo la atención de la bestia sobre sí mismo. Tras una breve persecución entre los árboles, el bisonte lo alcanzó con uno de sus cuernos y lo volteó con extrema violencia.

La rápida intervención de varios testigos evitó que el ataque fuera mortal. El fotógrafo y veterano militar Mike MacLeod, que presenció la escena, arrojó su cámara para correr a gritar y agitar los brazos para distraer al animal, una maniobra de distracción a la que se sumaron rápidamente otros campistas haciendo ruido hasta que lograron que el bisonte retrocediera.

Los servicios de emergencia del parque llegaron al lugar en cuestión de minutos y trasladaron a la víctima a un hospital de Bozeman, donde fue operado con éxito de su lesión. Este suceso, que coincide con el inicio de la agresiva temporada de celo de la especie, vuelve a poner en alerta a las autoridades del parque sobre los imprevistos peligros de la fauna salvaje.