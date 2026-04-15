Rescatan a un león tras caer a un pozo en la India

Una tensa operación de rescate se desarrolló en el distrito de Gir Somnath, en Gujarat, después de que un león cayera en un pozo abierto en la aldea de Navabhadra.

Según informes locales, los aldeanos se alarmaron tras escuchar fuertes rugidos procedentes del pozo, lo que desató el pánico en la zona. Las autoridades fueron alertadas de inmediato, tras lo cual un equipo de rescate de la demarcación forestal de Jasadhar se desplazó al lugar.

Los guardabosques iniciaron una operación rápida y, tras casi 30 minutos de intensos esfuerzos, el león fue extraído con éxito. Durante el rescate, una gran multitud se congregó alrededor del sitio, lo que obligó a los equipos policiales a intervenir para controlar la situación.

El animal fue trasladado posteriormente al Centro de Cuidado de Animales de Jasadhar para su observación y evaluación médica.

Este tipo de incidentes no son raros en la región de Gir, donde los pozos abiertos representan una grave amenaza para la fauna, especialmente para los leones asiáticos. Casos anteriores han demostrado que los leones suelen caer en pozos sin cubierta mientras se desplazan por campos agrícolas o persiguen presas, lo que ha generado repetidos llamamientos para que se tomen medidas de protección, como muros de contención o cubiertas.

En los últimos años, los conservacionistas también han expresado su preocupación por el aumento de las interacciones entre humanos y fauna silvestre en Gir y sus alrededores, a medida que las poblaciones de leones se expanden más allá de las zonas forestales protegidas hacia las aldeas cercanas.