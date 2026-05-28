Así fue el comentado homenaje a Robe Iniesta en los Premios de la Academia de la Música

Este martes se celebraron los III Premios de la Academia de la Música de España, en una gala en la que la gran triunfadora fue también la gran ausente Rosalía, con ocho premios, los ocho a los que estaba nominada.

Una gala marcada por las aspiraciones de la Academia de la Música de España de ir consolidando estos premios como los principales de la industria musical y que vayan convirtiéndose, salvando las distancias, en el equivalente español a los Premios Grammy o el equivalente musical a los Premios GOya

Pero si hay algo que marcó la ceremonia fue el esperado y comentado homenaje a Robe Iniesta. Una gala que comenzó con Fito Robles (Siloé) interpretando Ama, ama, ama y ensancha el alma, después fueron los flamencos Lela Soto y Rafael Riqueni los que pusieron emoción a Standby, el joven Walls se encargó de Nada que perder y cerró Xoel López con la difícil tarea de versionar Si te vas.

Desde dentro del recinto el momento se vivió de forma épica y con la emoción propia del momento pero también con la sensación de que a lo mejor no estaba a la altura de un artista tan grande.

En redes sociales los comentarios eran dispares entre los que han aplaudido el homenaje y los que lo han criticado abiertamente por múltiples motivos. Es curioso que un mismo artista en menos de diez días vaya a estar versionando a Extremoduro y cantando para el Papa. Hay quién incluso decía que dejaran de hacer este tipo de homenajes a Robe.

Personalmente siento que estos homenajes están pero que claramente podía haber se hecho mejor. Teniendo entre los asistentes a gente como Leiva, Fito Cabrales o la reina de las versiones, Amaia seguro que se podría haber mejorado este bienintencionado y bien ejecutado homenaje.

Además Leiva se alzó con el premio a mejor canción pop-rock por Caída Libre junto a Robe, que lo recibió a título póstumo. ¿Tu qué opinas sobre este homenaje? ¿Te gustó, lo hubieras hecho diferente o no lo hubieras hecho?