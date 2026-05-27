Susi Caramelo se convierte en la protagonista indiscutible del cuarto programa de Pyjamada

Pyjamada vuelve con una entrega que promete. Lola Lolita abrió las puertas de su casa para recibir a algunas de las personas más cercanas a su mundo en una noche de pijamas, risas y cámaras. Entre las invitadas, Lucía de la Puerta y Susi Caramelo, además de la madrina de Lola, que no dudó en definir a su ahijada como "una crack" y valorar todo lo que ha conseguido. "Una pasada", resumió con orgullo.

Lola, la madre de nuestra anfitriona reconoció que ponerse delante de una cámara no es lo suyo. "Me pongo muy nerviosa, siempre lo digo y es verdad, porque yo siempre estoy detrás de las cámaras", confesó. Sin embargo, el ambiente de la noche ayudó a relajarla. Y es que la presencia de Susi Caramelo hizo el resto. "Me he reído muchísimo con ella, fue buenísima", aseguró.

La también creadora de contenido, Lucía de la Puerta, lo ha disfrutado como si fuera un "día más", sentía que era uno de tantos otros días que viene a casa de su amiga para estar juntas. Ha estado tan cómo que hasta se olvidó por un momento de las cámaras. La verdadera "pyjamada real".

El capítulo ya está disponible en Flooxer y atresplayer.