Lucía de la Puerta y Lola Lolita unidas por el Lolalolita land

Lola Lolita y Lucía de la Puerta se conocían de vista por gente que tenían en común y se habían visto en diversas ocasiones pero no fue hasta que llegó el Lola Lolita land cuando se hicieron amigas.

El festival que organiza la reina de Tiktok, que casualmente se celebra este fin de semana, las unió. Aunque sus caminos ya se habían cruzado unos años antes por una persona muy cercana a Lola, nos cuenta Lucía.

Lucía nos desvela que "conectaron un montón" desde el primer momento. Después de esa primera toma de contacto Lola le invitó a su casa y eso fue la confirmación de la amistad que vemos hoy, "nos lo pasamos genial, nos reímos un montón".

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