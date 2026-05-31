Los hermanos Compaire, amigos de toda la vida de Lola Lolita: "Su locura es lo que destaca, pero es súper sencilla y normal como cualquier otra amiga"

Enrique y Ezequiel son dos de los últimos invitados al Pyjamada, el nuevo programa de Lola Lolita. Estos hermanos ilicitanos son unos invitados muy especiales, ambos son amigos de toda la vida de la creadora de contenido. Dos chicos de Elche que la conocieron cuando todos tenían entre 12 y 14 años y que guardan los mejores recuerdos de aquella época.

"Lola como amiga te diría que es única, porque es Lola. No se le puede asemejar a nadie", arranca Enrique sin dudarlo. Su hermano Ezequiel y tiene claro qué es lo que más define a Lola, no solo ahora, si no también desde hace años: "Su locura sobre todo es lo que destaca de Lola." Pero más allá de eso, ambos coinciden en que la Lola que ellos conocen es la de siempre. "Súper sencilla, súper normal, como cualquier otra amiga de toda la vida".

Los hermanos repasan cómo llegaron a su círculo, principalmente a través de Diego, amigo común, y recuerdan con nostalgia aquellas primeras fiestas en Elche junto a Carla, Diego, Lola y un grupo de amigos. "Recuerdo la primera vez que bebíamos todos juntos, las primeras risas. Eran como las primeras veces de todo", rememora uno de ellos.

El quinto episodio de Pyjamada ya está disponible en Flooxer y Atresplayer.

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