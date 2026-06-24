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Una novia por vacaciones

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Verano y mucho amor: así vuelve Una novia por vacaciones a atresplayer

Las actrices explican por qué esta nueva temporada es imprescindible para los fans.

Una novia por vacaciones

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Sandra Lázaro
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La segunda temporada de Una novia por vacaciones, la serie vertical de Flooxer, llega a atresplayer con nuevas historias protagonizadas por Sofía y Marina.

En un vídeo especial, sus actrices, Marina Baeza y Carla Flila, cuentan en primera persona por qué esta nueva entrega es imprescindible para los fans del formato móvil y para quienes buscan una ficción fresca, divertida y emocional.

Las intérpretes destacan que esta temporada es “más intensa, más veraniega y más sorprendente”, y adelantan que los espectadores encontrarán momentos de humor, romance y situaciones inesperadas que llevan a sus personajes a enfrentarse a nuevos retos personales. Ambas coinciden en que la química entre Sofía y Marina evoluciona de forma natural y que los conflictos de esta etapa son más profundos y emocionantes.

Una novia por vacaciones llega el 25 de junio con 55 episodios ya disponibles, consolidando la apuesta de Flooxer por las ficciones pensadas para el consumo en dispositivos móviles.

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