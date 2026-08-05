"ESTO YA LO HE VISTO"
Shakira actualiza su meme más viral casi 30 años después y las redes alucinan con el resultado
Shakira ha actualizado una fotografía de 1997 que lleva años circulando por internet y sus seguidores no han tardado en convertir la nueva versión en otro meme.
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Shakira tiene una extensa colección de canciones, videoclips y actuaciones convertidas en fenómenos virales, pero una de las imágenes más utilizadas de la colombiana ni siquiera está relacionada directamente con su música. Se trata de una fotografía tomada en 1997 en la que aparece sentada delante de un ordenador y que ahora ha decidido recrear casi tres décadas después.
La imagen original se tomó en las instalaciones del periódico El Heraldo, en Barranquilla, cuando una jovencísima Shakira se encontraba promocionando su música. En ella aparece con el pelo negro, pantalones de campana, una camiseta de rayas y las manos colocadas sobre el teclado de un ordenador antiguo.
Aunque la fotografía es anterior al nacimiento de redes como MySpace, con los años se convirtió en uno de los memes favoritos de los internautas para recordar los primeros tiempos de internet. La imagen se ha utilizado para bromear sobre actualizar perfiles, elegir las canciones de MySpace, ordenar el famoso “Top 8” de amigos o esperar durante horas a que cargara una página.
Ahora, Shakira ha querido actualizar el meme imitando prácticamente la misma postura frente a un escritorio. “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, ha escrito junto a las dos fotografías, separadas por cerca de 30 años.
Sin embargo, sus seguidores han detectado rápidamente una diferencia importante. Mientras que en la fotografía original la artista tiene las manos sobre un teclado, en la nueva parece estar intentando escribir directamente sobre una impresora. El detalle, relacionado con la campaña publicitaria detrás de la recreación, ha provocado multitud de bromas y comentarios.
Otros usuarios han centrado su atención en el paso del tiempo y han asegurado que Shakira apenas ha cambiado desde aquella primera fotografía. La colombiana, que entonces comenzaba a ganar reconocimiento internacional gracias a Pies descalzos, ha terminado convirtiéndose en una de las mayores estrellas de la música latina. Casi tres décadas después, también ha demostrado que conoce perfectamente los memes que protagoniza y no tiene ningún problema en utilizarlos a su favor.
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