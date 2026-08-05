La Joaqui revela en el confesionario de Rosalía cómo Luck Ra rompió con ella durante un viaje: "Sentí que perdí el alma"

El confesionario de Rosalía se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del LUX Tour. Después de las apariciones de Ángela Torres y Lali Espósito, La Joaqui ha sido la invitada sorpresa durante el tercer concierto de la catalana en el Movistar Arena de Buenos Aires. La argentina ha aprovechado el momento para hablar por primera vez en profundidad sobre su ruptura con Luck Ra.

La Joaqui ha comenzado su relato estableciendo una conexión entre su vida sentimental y La Perla, una de las canciones más populares de Rosalía. La artista ha explicado que lleva toda su vida “recogiendo perlas” con cada abandono, cada ataque y cada ocasión en la que no se defendió. Sin embargo, recientemente encontró una que pesaba demasiado para poder sostenerla.

La cantante se refería a la relación que ha mantenido con Luck Ra, con quien soñaba con casarse y formar una familia. Según ha contado, el artista la invitó a realizar un viaje de siete días lleno de planes especiales y ella interpretó que estaba preparando una propuesta de matrimonio. Por ese motivo, llenó su maleta con sus mejores conjuntos y esperó durante varias jornadas a que llegara el gran momento.

La propuesta terminó llegando el cuarto día, aunque no era la que esperaba: Luck Ra quería terminar la relación. “No era de compromiso, era de separación”, ha confesado La Joaqui ante la sorpresa del público. Después de recoger los conjuntos que todavía no había estrenado, abandonó el lugar y acudió directamente a la consulta de su psicólogo.

A pesar del dolor que le ha provocado la ruptura, la argentina ha rechazado presentar a su expareja como el culpable de todo. “Si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo”, ha reflexionado. La Joaqui ha asegurado que Luck Ra no era una mala persona y ha reconocido que fue él quien dejó de sentirse enamorado: “El amor a veces se gasta de tanto usarlo”.

La conclusión de su historia ha sido todavía más personal. La cantante ha admitido que su miedo a ser abandonada la llevó a aceptar una forma de amor que no cubría sus necesidades. Finalmente, entendió que ella misma era esa “perla” que debía cuidar, porque cada vez que elegía a otra persona terminaba dejando de elegirse a sí misma.

Rosalía ha escuchado atentamente todo su relato y ha elogiado la madurez emocional con la que ha afrontado la separación. Tras la ovación del público, la confesión ha servido como introducción para interpretar La Perla, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de los conciertos de la española en Argentina.