Mar Lucas revela la infidelidad secreta de uno de sus ex: "Cuando ya te tienen en la mano, te cambian por otra”

Mar Lucas ha aprovechado su actuación en el Arenal Sound para sincerarse sobre una relación desconocida y revelar que una de sus exparejas le fue infiel. Una historia que, según ha explicado sobre el escenario, consiguió mantener alejada del foco público y de la que nadie se había enterado hasta ahora.

La confesión ha llegado antes de interpretar una canción inédita inspirada en aquel desengaño amoroso. "Básicamente, hubo un chico que… Lo siento por los hombres, ¿vale? Pero hay muchos que son un poco…", ha comenzado explicando ante el público del festival.

La cantante no ha querido completar la frase, pero sí ha dejado claro cómo terminó aquella relación: "Cuando ya te tienen en la mano, pues te cambian por otra". Unas palabras con las que ha revelado que aquel misterioso chico le fue infiel o la dejó por otra persona.

Mar no ha dado ningún nombre ni ha ofrecido más pistas sobre cuándo sucedió esta historia, por lo que la identidad de su expareja continúa siendo una incógnita. Tampoco había hablado públicamente hasta ahora de esta traición, pese a compartir habitualmente algunos detalles de su vida sentimental con sus seguidores.

Después de interpretar la canción, Marta Díaz ha subido al escenario para acompañarla y mostrarle su apoyo. Un gesto que ha puesto el broche a uno de los momentos más personales de la actuación de Mar Lucas en el Arenal Sound.