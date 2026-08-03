Lola Índigo comparte las fotos más divertidas de su viaje a Japón con IlloJuan

Después de que IlloJuan confirmara que se encontraba recorriendo Japón junto a Lola Índigo, ha sido ahora la cantante quien ha enseñado nuevos momentos de sus vacaciones. La artista ha publicado un extenso carrusel de fotografías que muestra cómo ha sido uno de sus planes más especiales en el país asiático.

La pareja ha visitado PokéPark Kanto, el primer parque temático permanente de Pokémon, situado dentro del recinto de Yomiuriland, cerca de Tokio. La atracción abrió sus puertas en febrero de 2026 y recrea diferentes espacios inspirados en la popular franquicia japonesa.

En las fotografías, Lola aparece recorriendo el parque entre figuras de Pikachu, disfrutando de las atracciones y mostrando algunos de los recuerdos que ha conseguido durante la visita. La cantante también ha presumido de una mochila repleta de Poké Balls y de varios objetos inspirados en sus personajes favoritos.

IlloJuan aparece en varias imágenes y vídeos del álbum posando entre varios Growlithe, montado sobre un Rapidash y recorriendo las instalaciones junto a la artista. Los dos han llevado, además, camisetas a juego de Pokémon Rojo, reforzando el tono divertido y de pareja de la publicación.

Lola también ha incluido una fotografía de las dos entradas para una de las atracciones, una selfie con IlloJuan y otra imagen en la que ambos aparecen compartiendo una bebida. Las instantáneas ofrecen una mirada mucho más cercana al viaje que el streamer había mostrado anteriormente en su vlog por las calles de Osaka.

Estas vacaciones llegan pocos días después de La Velada del Año VI, donde IlloJuan perdió su combate contra TheGrefg. Lola Índigo estuvo acompañándolo durante todo el proceso y se emocionó al escuchar las palabras que el malagueño le dedicó desde el ring. Tras meses de entrenamiento y compromisos profesionales, ambos han encontrado en Japón el lugar perfecto para desconectar y disfrutar juntos.