RoRo responde al hate por la Velada del Año 6: "Este es el único caso en el que no me afecta"

RoRo Bueno continúa en el centro de la actualidad influencer después de su victoria frente a Samy Rivers en La Velada del Año VI. La polémica por el casco que utilizó para protegerse la nariz ha provocado una intensa oleada de críticas, especialmente entre los seguidores de su rival.

A raíz de esta controversia, algunos usuarios han recuperado antiguos vídeos y declaraciones de RoRo para cuestionar su comportamiento y poner a la opinión pública en su contra. Los ataques han dejado de centrarse únicamente en el combate y se han extendido también a su pasado y a sus contenidos habituales.

En medio de esta situación, RoRo ha asegurado que, a diferencia de otras ocasiones, el odio no le está afectando en absoluto. La creadora ha restado importancia a los comentarios y se ha mostrado tranquila ante la campaña que se ha formado contra ella.

Sus palabras, sin embargo, contrastan con la desaparición de varias publicaciones antiguas que estaban siendo utilizadas para atacarla. Aunque eliminar esos contenidos no demuestra necesariamente que se encuentre afectada, sí refleja que RoRo está tomando medidas ante la creciente presión. Queda por comprobar si la polémica termina perdiendo fuerza o si acaba marcando un punto de inflexión en su trayectoria en redes.