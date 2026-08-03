¿Relación confirmada? Las nuevas imágenes de Marta Díaz y Gero Arias que dejan pocas dudas

Los rumores sobre una posible relación entre Marta Díaz y Gero Arias continúan creciendo. Después de que ambos fueran vistos caminando de la mano tras La Velada del Año VI, nuevas imágenes compartidas durante el fin de semana parecen demostrar que siguen pasando tiempo juntos.

Los dos creadores de contenido han acudido al Arenal Sound, donde han sido enfocados por una de las cámaras del festival mientras disfrutaban juntos del concierto de Juan Magán. El momento ha aparecido en las pantallas gigantes del recinto y la reacción de Marta, que ha mostrado una sonrisa de sorpresa al descubrir que estaban siendo grabados, no ha pasado desapercibida.

Sin embargo, esta no ha sido la única pista encontrada por sus seguidores. Horas antes, Marta publicó una fotografía frente al espejo de su casa y sobre la mesa podían verse un mate de color rosa y un termo. Se trata de los mismos objetos que Gero utiliza habitualmente y que él mismo ha mostrado posteriormente en otra publicación realizada desde Madrid.

La coincidencia ha provocado que numerosos usuarios den prácticamente por confirmada la relación. La imagen demostraría, al menos, que el argentino ha estado en casa de Marta y que ambos han seguido viéndose después de la fiesta posterior a La Velada.

Fue precisamente tras el evento de Ibai Llanos cuando comenzaron las especulaciones. Los dos ganaron sus respectivos combates y posteriormente fueron grabados abandonando juntos la celebración y caminando de la mano al amanecer.

Ahora, su aparición conjunta en el Arenal Sound y el detalle del mate y el termo refuerzan una historia que cada vez parece tener menos de coincidencia. Por el momento, ni Marta Díaz ni Gero Arias han confirmado públicamente que mantengan una relación, pero tampoco parecen demasiado preocupados por esconder que están pasando mucho tiempo juntos.