RoRo explica su polémico comentario contra Perú tras recibir una oleada de críticas

RoRo continúa en el centro de la tormenta tras su victoria frente a Rivers en La Velada del Año VI. La polémica por el casco especial que utilizó para proteger su nariz, cuestionado por su rival y por parte de la audiencia, se ha sumado al hate que recibe habitualmente. Ahora ha resurgido un antiguo comentario en el que aseguraba que odiaba Perú.

La influencer, que se encontraba de vacaciones y alejada temporalmente de las redes, ha explicado que publicó aquellas palabras cuando tenía 17 años. "Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú", ha reconocido a través de sus historias de Instagram.

Respuesta de Roro por historias de Instagram | Instagram Roro

Ahora tiene 24 años y asegura que su mentalidad ha cambiado completamente desde entonces. "Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien", ha añadido RoRo antes de dejar clara su opinión actual sobre el país.

La creadora ha recordado que ha mencionado en numerosas ocasiones que Perú es uno de sus países favoritos y ha elogiado especialmente su comida, asegurando que tiene "una de las mejores gastronomías del mundo".

Con esta explicación, RoRo ha querido distanciarse de unas palabras que publicó hace siete años y que han resurgido cuando ya se encontraba envuelta en numerosas polémicas.