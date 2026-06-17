Mar Lucas desvela la cara menos glamurosa de La Casita de Bad Bunny: "Había gente que se peleaba por estar en primera fila"

El fenómeno de Bad Bunny en Madrid ha llenado titulares durante semanas. Miles de personas han abarrotado el estadio para asistir a una residencia histórica en la capital y, entre los elementos que más curiosidad han despertado, ha estado La Casita, un espacio privilegiado situado junto al escenario reservado para invitados seleccionados.

A simple vista, acceder a esa zona parecía un auténtico sueño para cualquier seguidor del artista. Sin embargo, no todos los que la vivieron la recuerdan como una experiencia perfecta. La creadora de contenido Mar Lucas, que asistió como invitada a uno de los conciertos celebrados en Madrid, ha compartido recientemente algunos detalles menos conocidos durante un directo junto al streamer Anas Andaloussi.

"Estaba sola, estaba incómoda porque conocía a mucha gente pero no tenía confianza. Estás un poco desubicada porque, tío, te quitan el móvil", explicó. Sus palabras dibujan un escenario diferente al imaginario de exclusividad y diversión constante que muchos usuarios habían construido alrededor de ese espacio.

La influencer también reveló que la tensión entre algunos asistentes llegó a hacerse evidente. "Había gente que se peleaba por estar en primera fila, pero en Barcelona no fue tan exagerado", aseguró, diferenciando el ambiente vivido en ambas ciudades durante la gira española del puertorriqueño.

La prohibición del uso del teléfono móvil, una medida destinada a preservar la intimidad del momento y evitar filtraciones, contribuyó además a esa sensación de desconcierto. Acostumbrada a compartir contenido de forma permanente con sus seguidores, Mar Lucas reconoció sentirse fuera de lugar durante parte del espectáculo.

Pese a ello, la creadora quiso matizar sus declaraciones y dejó claro que guarda un buen recuerdo del evento. "En realidad la experiencia está guay, pero el show se vive mejor en la grada", concluyó.

En una época en la que las zonas VIP parecen simbolizar la experiencia definitiva, el testimonio de Mar Lucas recuerda que la cercanía física al artista no siempre garantiza disfrutar más del concierto. A veces, entre empujones, expectativas y nervios, el mejor sitio para cantar una canción sigue estando entre el público anónimo que solo quiere mirar al escenario y dejarse llevar.