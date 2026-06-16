Quevedo pone patas arriba el Metropolitano: el canario sorprende como invitado en el último concierto de Bad Bunny en Madrid

El paso de Bad Bunny por Madrid ha sido uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Diez noches consecutivas llenando el estadio y convirtiendo cada concierto en un evento propio. En la última cita, el artista puertorriqueño reservó algunas sorpresas para despedirse de su público madrileño.

La primera llegó al inicio del espectáculo. El cantante Dei V apareció en escena para interpretar VeLDÁ, uno de los temas incluidos en el repertorio de la noche. Sin embargo, la gran ovación se hizo esperar hasta los últimos compases del concierto.

Cuando parecía que el espectáculo encaraba su recta final, Quevedo irrumpió sobre el escenario ante el delirio del Metropolitano. El artista canario compartió micrófono con Bad Bunny para interpretar una versión especial de Columbia, uno de los mayores éxitos del español, fusionada con fragmentos de Moscow Mule, uno de los himnos del puertorriqueño.

La colaboración tenía un simbolismo especial. Aunque ambos artistas nunca han publicado una canción conjunta, Bad Bunny ya había mostrado públicamente su admiración por Columbia cuando Quevedo lanzó el tema en 2023. Entonces, Benito comentó la publicación del canario calificando la canción como un auténtico "himno".

Pero la participación de Quevedo no se limitó a esa aparición puntual. El cantante aprovechó su presencia para interpretar otros tres de sus grandes éxitos: WANDA, SCANDIC y la célebre Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, uno de los temas más importantes de su carrera y responsable de proyectarlo definitivamente a nivel internacional.

Con esta actuación, Quevedo se convirtió en el segundo artista español invitado por Bad Bunny durante su paso por España. La primera había sido Bad Gyal, que acompañó al puertorriqueño en una de sus actuaciones en Barcelona.

En una gira construida alrededor de la sorpresa y la conexión con el público, el cierre madrileño dejó una imagen poderosa: dos de los artistas más influyentes de la música urbana actual compartiendo escenario sin necesidad de haber grabado nunca juntos. A veces, basta una canción coreada por miles de personas para que una colaboración que parecía improbable cobre todo el sentido del mundo.