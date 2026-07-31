Kanye West reúne a 65.000 personas en el Metropolitano de Madrid

El rapero Ye desplegó este jueves su mundo artístico en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el que ha sido su único concierto en España, ante un público entregado.

El concierto se celebró finalmente a pesar de la polémica por sus declaraciones antisemitas y sus muestras de admiración hacia Adolf Hitler, que han provocado vetos y cancelaciones de otras actuaciones de su gira por Europa.

Toda la polémica quedó aparcada sobre las 21.15 horas, cuando el rapero apareció encima del globo terráqueo que hacía de escenario mientras le arropaban los gritos de sus fans, que en su mayoría iban uniformados de negro.

Si no hubo más público en el Metropolitano, fue porque el artista suprimió las localidades de pista para colocar una gran esfera que fue transformándose y simulando el globo terráqueo. Sobre ese escenario se movió durante casi dos horas.

Ante los 65.000 asistentes que acudieron al recinto madrileño, según confirmaron los organizadores a Europa Press, Ye recordó su estatus de estrella con estos temas:

'Can't Tell Me Nothing'

'Ni**as in Paris'

'Mercy'

'Flashing Lights'

'Heartless'

'Praise God'

El repertorio recorrió varias de sus etapas y discos más representativos ('Graduation' (2007), '808s & Heartbreak' (2008) o 'The Life of Pablo' (2016)), además del reciente 'Bully'. Cuando tocó al teclado las míticas primeras notas de piano de 'Runaway', el recital llegaba a su fin y Kanye West se despedía de nuevo de España.

Madrid ha sido la excepción. Mientras Francia, Polonia, Suiza e Italia se quedaron sin los conciertos del artista a raíz de sus comentarios, Reino Unido llegó a prohibirle directamente la entrada al país.

Los mecanismos, eso sí, fueron distintos en cada caso: el Ministerio del Interior británico le retiró la autorización de viaje al considerar que su presencia no sería beneficiosa para el bien público, lo que obligó a cancelar el Wireless Festival de Londres; en Francia fue el propio artista quien aplazó su concierto de Marsella después de que Interior estudiara fórmulas legales para impedirlo; en Polonia fueron los responsables del Estadio de Silesia quienes cancelaron tras las críticas del Gobierno; y en Suiza fue el FC Basel el que rechazó acoger el espectáculo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había calificado de "repugnantes" las manifestaciones del rapero, pero descartó que su departamento fuese a promover la suspensión del concierto al considerar que esa decisión correspondía al promotor.

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) no aceptó esta semana las disculpas de Ye y expresó su "profunda preocupación" y su rechazo a la celebración del concierto por sus "graves y reiteradas declaraciones antisemitas". En un comunicado, la organización defendía que la libertad de creación artística y la libertad de expresión son "pilares esenciales de toda sociedad democrática", aunque advertía de que no pueden servir para "normalizar el discurso de odio, la exaltación del nazismo".

Las disculpas a las que se refiere la FCJE llegaron casi un año después de los hechos. En ellas, según su propia versión, el artista pidió perdón por sus actitudes "nazis" y las atribuyó a un trastorno bipolar que, siempre según él, tendría origen en un accidente de coche en 2002.

West regresó a España después de dos décadas: fue en 2006 la primera y única vez que actuó en el país, en un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona.