The National ofrecerá en octubre en San Sebastián su único concierto en el mundo 2026

Según esta fuente, el recital, el primero desde 2024, supondrá el colofón del festival 'AB100', "un fin de semana lleno de música", que servirá para celebrar el 50 cumpleaños de los hermanos Aaron y Bryce Dessner, fundadores de la banda.

La actuación especial reunirá a la banda junto a colaboradores de siempre e invitados especiales.

Según indica la organización, el concierto "promete convertirse en una cita ineludible, que llevará el aplaudido repertorio de The National y su cautivador directo al corazón de la costa vasca en una noche extraordinaria".

El festival 'AB100' busca ser un encuentro de artistas, amigos y colaboradores en un fin de semana construido en torno a relaciones vinculadas a la creatividad que han evolucionado a lo largo de décadas.

Concebido en torno a la comunidad musical impulsada por Aaron y Bryce Dessner, el evento celebra el espíritu de colaboración que ha definido gran parte de su trayectoria, y reunirá a músicos, escritores y artistas cuyos caminos se han cruzado gracias a la amistad, los proyectos compartidos y la inspiración mutua.

El festival se desarrollará entre San Sebastián y Biarritz (Francia), donde reside Bryce y donde también Aaron pasa buena parte de su tiempo, y se extenderá a lo largo de dos jornadas de actuaciones especialmente concebidas para la ocasión, que culminarán con The National & Friends en el Auditorio Kursaal de Donostia.

El concierto de The National dado a conocer este miércoles constituye el primer avance de la programación de 'AB100', ya que en las próximas semanas se anunciarán nuevas actuaciones, artistas y eventos especiales, a medida que se complete el programa definitivo.

Las entradas para el concierto de The National estarán disponibles a través de una preventa de 24 horas que comenzará el 30 de julio a las 11.30 horas para los socios de Kursaal Eszena y los miembros del club de fans de la banda, Cherry Tree. La venta general de entradas comenzará el 3 de agosto a las 11.30 horas.