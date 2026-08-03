Rosalía evita los abucheos en Argentina y sorprende invitando a Ángela Torres a su confesionario

La llegada de Rosalía a Argentina estaba rodeada de una enorme expectación. La cantante había provocado el enfado de parte del público argentino después de compartir un vídeo relacionado con la derrota de su selección frente a España en la final del Mundial, pero su primer concierto en Buenos Aires ha terminado de una forma muy diferente a la que algunos anticipaban.

Lejos de recibir abucheos, Rosalía ha sido recibida con una gran ovación por las cerca de 15.000 personas reunidas en el Movistar Arena. La artista ha comenzado el espectáculo interpretando Sexo, violencia y llantas, vestida con un tutú amarillo y zapatillas de ballet.

Durante los primeros minutos del concierto también ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica. Rosalía ha pedido disculpas por haber compartido aquel contenido y ha recordado el cariño que siente por Argentina desde su actuación en Lollapalooza en 2019, una de sus primeras grandes experiencias fuera de España.

Sus palabras han sido respondidas con varios minutos de aplausos y gritos coreando su nombre, dejando claro que la mayoría del público estaba dispuesta a pasar página. La cantante también ha cambiado uno de los versos de Reliquia para interpretar "El cielo nació en Buenos Aires".

Uno de los momentos más comentados de la noche ha llegado durante el denominado "confesionario", una sección del LUX TOUR en la que una persona invitada comparte una experiencia personal antes de que Rosalía interprete La Perla. En esta ocasión, la elegida ha sido la cantante y actriz argentina Ángela Torres.

Torres ha hablado sobre una antigua relación en la que terminó sintiendo que había perdido su propia identidad. Según ha explicado, aquel chico evitaba incluirla en sus planes y prefería que se vieran únicamente a solas. La historia ha terminado con una pequeña victoria personal: después de que él acudiera a los conciertos de Cindy Cats sin invitarla, el propio grupo terminó invitándola a cantar mientras su expareja estaba entre el público.

Rosalía ha completado su particular reconciliación con Argentina sentándose al piano para interpretar Alfonsina y el mar, canción popularizada por Mercedes Sosa. Una noche con la que ha transformado la tensión previa en aplausos y emoción.